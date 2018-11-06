Белорусы стали меньше пить

В Республике Беларуси за 3 года значительно снизилось потребление алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"Проблема потребление алкогольной продукции не теряет актуальности, несмотря на то, что в Беларуси за 3 года значительно снизился этот показатель", - рассказали журналистам ведущий научный сотрудник отдела наркологии РНПЦ психического здоровья Владимир Максимчук и руководитель странового офиса ВОЗ в РБ Батыр Бердыклычев.

В Республике Беларуси с 2014 по 2017 годы значительно снизилось потребление алкогольной продукции. Кроме того, только за прошлый год с наркологического учета в стадии ремиссии (отказ от употребления алкоголя больше 1 года) были сняты 13 тысяч 620 человек.

По последним статистическим данным, потребление чистого спирта на душу населения в Республике Беларусь составило порядка 11,2 литра абсолютного алкоголя в год. Этот показатель позволил Беларуси уступить печальное лидерство таким странам, как Молдова, Литва, Чехия, Россия, Германия и занять 23-е место в Европе и 27-е – в мире.

Но, как заявили эксперты, говорить о снижении актуальности проблемы в связи с положительной динамикой, преждевременно. В структуре потребляемой белорусами алкогольной продукции почти половину (49%) занимают крепкие спиртосодержащие напитки. На официальном учете у наркологов состоит порядка 170 тысяч человек, из них около 40 тысяч женщин и 15 тысяч несовершеннолетних.