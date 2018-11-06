Первые награды 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" нашли своих обладателей. Жюри определило лучшие фильмы конкурса Национальных киношкол и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

Конкурс национальных киношкол

Приз «За лучший фильм»

«Та же боль», Петер Санд Магнуссен (Польская национальная школа кино, телевидения и театра в Лодзи)

Диплом "За операторскую работу и мужество"

«Отчуждение», Бегим Жолдубай Кызы (Кыргызско-Турецкий университет «Манас»)

Диплом «За остроумный оригинальный подход»

«На восток», Имэн Чжан (Мобильная киношкола «DOCNOMADS»)

Диплом "За то, что говорите жизни "да", осознавая ее быстротечность"

«Прыжки Бруно», Мирна Эверхард (Мобильная киношкола «DOCNOMADS»)



Золотой "Лістападзік" за лучший фильм

«Супа Модо», режиссер – Ликарион Вайнайна (Кения, Германия)

Лучшая детская роль

Чун Ча-Чун за роль в фильме «Знает только море» (Тайвань)

Лучшая работа взрослого в детском фильме

Филиппо Нигро за роль в фильме «Побег в Рим» (Италия, Швейцария)

Специальный приз жюри за лучший сценарий

«На грани», режиссер – Алдияр Байракимов (Казахстан)

Диплом за лучшее операторское искусство

«Товарищ ребенок», режиссер – Мооника Сийметс (Эстония)

Кинофестиваль "Лістапад" продолжается. Он завершится 9 ноября.