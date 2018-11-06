ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны первые победители "Лістапада"

06.11.2018 22:20 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Первые награды 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" нашли своих обладателей. Жюри определило лучшие фильмы конкурса Национальных киношкол и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

Конкурс национальных киношкол

Приз «За лучший фильм»

«Та же боль», Петер Санд Магнуссен (Польская национальная школа кино, телевидения и театра в Лодзи)

Диплом "За операторскую работу и мужество"

 «Отчуждение», Бегим Жолдубай Кызы (Кыргызско-Турецкий университет «Манас»)

Диплом «За остроумный оригинальный подход»

«На восток», Имэн Чжан (Мобильная киношкола «DOCNOMADS»)

Диплом "За то, что говорите жизни "да", осознавая ее быстротечность"

«Прыжки Бруно», Мирна Эверхард (Мобильная киношкола «DOCNOMADS»)

 

 

Стали известны первые победители "Лістапада"
Золотой "Лістападзік" за лучший фильм

 «Супа Модо», режиссер – Ликарион Вайнайна (Кения, Германия)

Лучшая детская роль

Чун Ча-Чун за роль в фильме «Знает только море» (Тайвань)

Лучшая работа взрослого в детском фильме

Филиппо Нигро за роль в фильме «Побег в Рим» (Италия, Швейцария)

Специальный приз жюри за лучший сценарий

 «На грани», режиссер – Алдияр Байракимов (Казахстан)

Диплом за лучшее операторское искусство

«Товарищ ребенок», режиссер – Мооника Сийметс (Эстония)

Кинофестиваль "Лістапад" продолжается. Он завершится 9 ноября.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые награды 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" нашли своих обладателей. Жюри определило лучшие фильмы конкурса Национальных киношкол и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика