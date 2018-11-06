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Жители ряда районов США столкнулись с очередями на избирательных участках
В первые часы после того, как началось голосование на промежуточных выборах в США, жители нескольких штатов столкнулись с большими очередями на избирательных участках, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Одни из самых серьезных сложностей отмечены в штате Джорджия, где некоторым избирателям пришлось ждать более трех часов, чтобы проголосовать. Так, на одном из участков в город Снелвиле сотни человек сидели на полу в ожидании возможности проголосовать.
Очевидцы сообщают, что десятки человек уходили из-за очередей, не проголосовав. Одна из возможных причин задержек - слишком большая нагрузка на автоматические урны и недостаток персонала, обслуживающего избирательные участки.
На выборах во вторник будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Помимо этого, будут избраны губернаторы в 36 штатах.
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В первые часы после того, как началось голосование на промежуточных выборах в США, жители нескольких штатов столкнулись с большими очередями на избирательных...
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