Трое белорусов погибли в аварии в Калужской области

Новости Беларуси. Ещё шестеро госпитализированы. Двое из них — в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Трагедия произошла 6 ноября рано утром на 86-ом километре трассы М3 «Украина». По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором ехали наши соотечественники, уснул за рулем.