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Трое белорусов погибли в аварии в Калужской области
Новости Беларуси. Ещё шестеро госпитализированы. Двое из них — в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла 6 ноября рано утром на 86-ом километре трассы М3 «Украина». По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором ехали наши соотечественники, уснул за рулем.
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Новости Беларуси. Ещё шестеро госпитализированы. Двое из них — в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла 6 ноября рано...
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