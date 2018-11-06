ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трое белорусов погибли в аварии в Калужской области

06.11.2018 22:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Ещё шестеро госпитализированы. Двое из них — в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое белорусов погибли в аварии в Калужской области

Трагедия произошла 6 ноября рано утром на 86-ом километре трассы М3 «Украина». По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором ехали наши соотечественники, уснул за рулем.

Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами
Новости по теме

Скользкая дорога стала причиной тройного ДТП на Ваупшасова

«Малыш бежал по переходу, мама шла сзади, и был совершён наезд». Называем частые причины ДТП с участием детей

Легковушку разорвало после столкновения с трактором под Чериковым. Комментарий ГАИ

В Молодечненском районе перевернулся грузовик со свиньями

ДТП под Силичами: микроавтобус сбил пенсионерку

Основная причина ДТП в Минском районе – отсутствие фликеров

Тройное ДТП на Кальварийской: столкнулись два автобуса и троллейбус

Грузовик столкнулся с автобусом в Воложинском районе: пострадали пассажиры
‡агрузка...
Новости 24 часа

Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»

Ставка на высокие технологии. Как будет проходить перепись-2019?

Трое белорусов погибли в аварии в Калужской области

Новости экономики за 06.11.2018

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?

«Это для нас всё»: в Житковичском районе после реконструкции открыли мост через Припять. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко: «Никогда не бросайте камни в свою историю»

Все новости
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ещё шестеро госпитализированы. Двое из них — в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла 6 ноября рано...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минская область подписала соглашение о культурном обмене с китайским Чунцином
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Вороновская газета
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика