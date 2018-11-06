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Новости экономики за 06.11.2018

06.11.2018 22:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь может стать членом Всемирной торговой организации уже в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказала директор департамента по присоединению новых государств.

Новости экономики за 06.11.2018

Наша страна не первый год продолжает переговоры. Правительство подтверждает готовность закрыть все вопросы по вступлению к следующей осени. Сейчас осталось договориться с Евросоюзом и ещё несколькими государствами, включая США. По словам представителя организации, на данный момент более 20 стран находятся в процессе присоединения, однако белорусская команда переговорщиков является одной из самых уважаемых, их очень серьёзно воспринимают все члены ВТО.

ДОСТИЖЕНИЯ К ОСМОТРУ

Новости экономики за 06.11.2018

В Шанхае на китайской международной выставке импортных товаров и услуг прошла официальная церемония открытия национальной экспозиции Беларуси. Свои достижения представляют китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», Национальное агентство инвестиций и приватизации, Минпром, Минтранс, Белорусская калийная компания и другие, всего около 80 предприятий. Будут презентованы также туристические возможности Минска. Запланированы переговоры белорусской и китайской официальных делегаций.

УРОЖАЙНЫЙ ПРОГНОЗ

Новости экономики за 06.11.2018

Точно посчитать количество и спрогнозировать вероятность урожая на белорусских полях теперь возможно. Белорусские учёные разработали для этого методику прогноза урожайности трех культур: пшеницы, ячменя и рапса. В специальную программу вносят спутниковые данные (периметр и точная площадь поля) и информацию о пробах почвы и объёмах урожая за прошлые сезоны. Далее компьютер проанализирует и высчитает максимально точный прогноз урожая. Разрабатывали такой метод 4 года, его планируют использовать во всех регионах страны.

Подобную технологию прогноза урожайности применяют в США, Германии, России и других странах. Учёные считают, что разработка поможет аграриям сохранить прибыль даже в неудачные сезоны.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь может стать членом Всемирной торговой организации уже в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказала...
 
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