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Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста
Новости Беларуси. Яркий аккорд важного дела. В Житковичах завершается большой концерт мастеров белорусской сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Саша Немо, хор имени Титовича и многие другие приехали на Полесье для того, чтобы подарить людям праздник и разделить вместе с полешуками их радость. Концертная программа с говорящим названием «Соединяя берега» проходит при аншлаге.
Леся Кузьмич, житель Житковичей:
Праздничный концерт для жителей Житковичского района – подарок от Президента.
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Новости Беларуси. Яркий аккорд важного дела. В Житковичах завершается большой концерт мастеров белорусской сцены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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