ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?

06.11.2018 22:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Делать знаковые подарки в преддверии 7 ноября в Беларуси уже стало доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?

Историческая дата одна из самых ожидаемых, ведь каждый год, традиционно, для тысяч жителей в разных регионах страны открываются новые социально значимые объекты: поликлиники, детские сады, оздоровительные комплексы.

Подробности – в видеоматериале

Александр Лукашенко: «Никогда не бросайте камни в свою историю»
Новости по теме

7 ноября: какой сегодня праздник

Что было 6 ноября: примета дня и памятные даты

Время открытий и премьер. Какие подарки получат белорусы к 7 ноября?

Что было 3 ноября: Всемирный день мужчин и другие памятные даты

Что было 2 ноября: примета дня и памятные даты

Полнолуние 24 октября: Скорпиона ждёт любовь, а Тельца – насморк

Неделя выходных на майские праздники в 2019 году. В Беларуси рассмотрят такую возможность

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ
‡агрузка...
Новости 24 часа

Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»

Ставка на высокие технологии. Как будет проходить перепись-2019?

Трое белорусов погибли в аварии в Калужской области

Новости экономики за 06.11.2018

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?

«Это для нас всё»: в Житковичском районе после реконструкции открыли мост через Припять. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко: «Никогда не бросайте камни в свою историю»

Все новости
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Делать знаковые подарки в преддверии 7 ноября в Беларуси уже стало доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческая...
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ: минское «Динамо» в гостях обыграло «Сочи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика