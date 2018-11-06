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Вопрос 26-этажных долгостроев в Зелёном лугу разрешится
Новости Беларуси. Проблема дольщиков 26-этажных долгостроев в микрорайоне Зелёный луг вскоре разрешится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Условия завершения строительства жилого комплекса на улице Богдановича определены указом главы государства.
Теперь объектом будет заниматься УКС Советского района. Для этого из городского бюджета выделили возвратную ссуду в 30 миллионов рублей. Стоимость строительства жилья для пострадавших дольщиков удешевят. Также они получат страховые выплаты.
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Новости Беларуси. Проблема дольщиков 26-этажных долгостроев в микрорайоне Зелёный луг вскоре разрешится, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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