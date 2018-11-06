"Ливерпуль" проиграл "Црвене Звезде", "Порту" разгромил "Локомотив" в Лиге чемпионов

Во вторник прошли первые матчи четвертого тура футбольной Лиги чемпионов. «Ливерпуль» осложнил свое положение в группе, неожиданно уступив в гостях «Црвене Звезде» — 0:2.



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В другом матче группы «С» «Наполи» сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» — 1:1. Таким образом, первую и четвертую команды квартета разделяют всего два балла.

Турнирное пололожение после четырех туров: 1. «Наполи» — 6, 2. «Ливерпуль» — 6, 3. «Пари Сен-Жермен» — 5, 4. «Црвена Звезда» — 4.

«Монако» продолжает терпеть бедствие не только в чемпионате Франции, но и в Лиге чемпионов. На своем поле монегаски были биты скромным «Брюгге» — 0:4.

Мадридский «Атлетико» обыграл дома дортмундскую «Боруссию» — 2:0. Таким образом, эти команды практически гарантировали себе выход в плей-офф.

Турнирное пололожение после четырех туров: 1. «Боруссия» — 9, 2. «Атлетико» — 9, 3. «Брюгге» — 4, 4. «Монако» — 1.

Попавший в группу «D» из первой корзины «Локомотив» проиграл четвертый матч подряд. На этот раз чемпион России был разгромлен в гостях португальским «Порту» — 1:4.

«Шальке» обыграл дома «Галатасарай» (2:0) и закрепился на втором месте.

Турнирное пололожение после четырех туров: 1. «Порту» — 9, 2. «Шальке» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 0.

Наконец, в группе «В» «Интер» на последних минут вырвал ничью в домашнем матче с «Барселоной» — 1:1. «Тоттенхэм» же одержал волевую победу над ПСВ — 2:1. Это первый выигрыш клуба из Лондона в нынешней Лиге чемпионов.

Турнирное пололожение после четырех туров: 1. «Барселона» — 10, 2. «Интер» — 7, 3. «Тоттенхэм» — 4, 4. ПСВ — 1.