Тематическая выставка, посвященная Октябрьской революции проходит в центральной библиотеке

Накануне двух значимых дат в нашей истории – 101-й годовщины Октябрьской революции и 100-летия комсомола – в центральной районной библиотеке им. Н.К. Крупской открылась тематическая выставка.

На ней представлены документальные и художественные книги классиков советской литературы, краеведческие материалы, посвящённые революционным преобразованиям, произошедшим в XX столетии на просторах бывшей Российской империи, участниками которых были наши деды и отцы.

Значительное место на выставке занимают произведения уроженца Жлобинщины, участника Великой Отечественной войны, патриота и горячего сторонника Октябрьской революции писателя Александра Капустина. Это – историкодокументальная повесть об односельчанине Александра Петровича из Старой Рудни члене Петроградского военно-революционного комитета Михаиле Пригоровском «На хвалях Нявы», другие.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

На снимке: выставку представляет библиограф Наталья Слензак.

Фото Н. СЕМЕНЦА.









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