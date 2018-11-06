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7 ноября – День Октябрьской революции

07.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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7 ноября – День Октябрьской революции
Уважаемые жители Свислочского района!
Примите искренние поздравления с Днем Октябрьской революции!
День 7 ноября является в нашей республике государственным праздником, а это в очередной раз свидетельствует о том, что революция стала одним из величайших событий двадцатого века, повлиявшим на ход истории многих народов планеты. Благодаря Великому Октябрю белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогатил национальную культуру. Люди получили право на труд, образование, отдых, участие в управлении страной.
За годы советской власти в нашей республике создана крепкая экономическая база, которая и теперь является одной из основ устойчивого поступательного движения вперед. Этот день – символ преобразования жизни, память об энтузиазме первых советских строек, преклонение перед мужеством защитников Родины, перед теми, кто верил в светлое будущее и шел на подвиг во имя идеи.
В этот знаменательный день от всей души желаем всем жителям района крепкого здоровья, мира, счастья, добра, постоянного стремления к совершенству и созиданию.


Свислочский районный
исполнительный комитет.
Свислочский районный
Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые жители Свислочского района! Примите искренние поздравления с Днем Октябрьской революции!
 
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