7 ноября – День Октябрьской революции



Уважаемые жители Свислочского района!

Примите искренние поздравления с Днем Октябрьской революции!

День 7 ноября является в нашей республике государственным праздником, а это в очередной раз свидетельствует о том, что революция стала одним из величайших событий двадцатого века, повлиявшим на ход истории многих народов планеты. Благодаря Великому Октябрю белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогатил национальную культуру. Люди получили право на труд, образование, отдых, участие в управлении страной.

За годы советской власти в нашей республике создана крепкая экономическая база, которая и теперь является одной из основ устойчивого поступательного движения вперед. Этот день – символ преобразования жизни, память об энтузиазме первых советских строек, преклонение перед мужеством защитников Родины, перед теми, кто верил в светлое будущее и шел на подвиг во имя идеи.

В этот знаменательный день от всей души желаем всем жителям района крепкого здоровья, мира, счастья, добра, постоянного стремления к совершенству и созиданию.



Свислочский районный

исполнительный комитет.

Свислочский районный

Совет депутатов.