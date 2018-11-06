7 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

День Октябрьской революции.

ПРИМЕТЫ:

Красная горка. Вопили бабоньки, припав к землице, о родных своих ушедших. Дождём заливает, снегом заметает утро этого дня.

РОДИЛИСЬ:

1867 Мария СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ, французский физик и химик польского происхождения. Первая в мире женщина - Нобелевский лауреат. Умерла от прогрессирующего рака крови. Виновником её болезни и смерти был радий, который она открыла.

1879 Лев (Лейба) Давидович ТРОЦКИЙ (БРОНШТЕЙН), российский революционер. Его отец научился читать только в старости. Троцкого убил в Мексике ледорубом агент НКВД испанец Р. МЕРКАДЕР, подосланный СТАЛИНЫМ.

1891 Дмитрий Андреевич ФУРМАНОВ, российский писатель.

1902 Рина (Екатерина) Васильевна ЗЕЛЁНАЯ, российская актриса. Если она звонила по телефону, всегда начинала со слов: «Извините, что я вас застала». Получила звание «Народный артист СССР» 1 апреля 1991 года за несколько часов до смерти. Когда в правительстве узнали, что Зелёная умерла, документам ходу не дали.

1903 Георгий Францевич МИЛЛЯР, российский актёр, сыгравший Кащея Бессмертного и Бабу Ягу. Сын французского аристократа Франца де Милляра и наследницы сибирских золотопромышленников ЖУРАВЛЁВОЙ. Милляр уважал алкоголь, а любимый праздник 14 июля - День взятия Бастилии - никогда не пропускал.

1913 Альбер КАМЮ, французский писатель, философ.

1943 Борис Всеволодович ГРОМОВ, российский госдеятель, генерал, командующий советскими войсками в Афганистане.

1961 Сергей Евгеньевич АЛЕЙНИКОВ, белорусский футболист, тренер. Женат, двое сыновей.

1967 Оксана Олеговна ФАНДЕРА, российская актриса. Замужем за актёром Филиппом ЯНКОВСКИМ, у них двое детей.

1967 Дэвид Пьер ГЕТТА, французский музыкант. У него двое детей.

1990 Давид де ХЕА КИНТАНА, испанский футбольный вратарь. Из-за дальнозоркости он носит контактные линзы.

СОБЫТИЯ:

1783 Последнее аутодафе: в Севилье публично сожгли последнюю жертву испанской инквизиции, а в Англии в этот же день в последний раз в присутствии зевак повесили преступника.

1874 Слон впервые был использован как символ республиканцев в США (в еженедельнике «Harper’s Weekly»).

1902 День рождения вытрезвителя. В Туле открылся первый в Российской империи вытрезвитель под названием «приют для опьяневших». В нём было два изолированных отделения - для алкоголиков и для детей пьющих родителей.

1917 Великая Октябрьская социалистическая революция. Большевики штурмом взяли Зимний дворец в Петрограде и объявили Временное правительство низложенным. ЛЕНИН сформировал Совет Народных Комиссаров и объявил его новым правительством России.

1918 Вышла в свет первая советская марка, она поступила в обращение по распоряжению Наркомата почт и телеграфов. На марке была изображена рука с мечом, разрубающая цепь.

1933 Рейсом в Москву открылся Минский аэропорт («Минск-1»). Ныне закрыт.

1960 В Хьюстоне (США) Джеймс БРЕТТ подвергся хирургической операции в возрасте 111 лет 105 дней (мировой рекорд).

1992 Сборная Беларуси по хоккею провела свой первый матч (Беларусь - Украина, 1:4).

1996 Был установлен возрастной рекорд роженицы - американка Арсели КЕ родила в возрасте 63 лет и 9 месяцев.

1997 На аукционе «Кристи» пианино было продано за рекордную для этого инструмента цену - $1,2 млн.

2005 Открылись три новые станции Минского метрополитена - «Спортивная», «Кунцевщина» и «Каменная Горка».

2016 Умер Леонард КОЭН, канадский певец.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:

До 2011 года главный стадион в Тунисе назывался «7 ноября».