Беларусь встретила вспышку заболевания корью во всеоружии

В Польше зарегистрирована очередная в Европе вспышка заболевания корью, большинство заболевших – дети. Растет количество заболевших и в Беларуси – с февраля зарегистрированы более 240 случаев. Эпидемию медики еще не объявляли, поскольку большая часть населения привита, передает телеканал «МИР 24».

«Данная ситуация в нашей стране говорит о том, что важно вакцинироваться. Потому что вакцинация против кори не дает возможности инфекции распространяться», – рассказала заместитель руководителя отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Барабан.

Корь зарегистрирована во всех регионах Беларуси. В основном это были завозные случаи: инфекционно-вирусное заболевание привозили из европейских стран, России, Египта. Сейчас Минздрав республики проводит тотальный контроль.

При необходимости дополнительно вакцинируют граждан, которые контактировали с больными. Не так давно эпидемия кори была на Украине. Там 15 человек скончались.