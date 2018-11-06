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Беларусь встретила вспышку заболевания корью во всеоружии

07.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Польше зарегистрирована очередная в Европе вспышка заболевания корью, большинство заболевших – дети. Растет количество заболевших и в Беларуси – с февраля зарегистрированы более 240 случаев. Эпидемию медики еще не объявляли, поскольку большая часть населения привита, передает телеканал «МИР 24».

«Данная ситуация в нашей стране говорит о том, что важно вакцинироваться. Потому что вакцинация против кори не дает возможности инфекции распространяться», – рассказала заместитель руководителя отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Барабан.

Корь зарегистрирована во всех регионах Беларуси. В основном это были завозные случаи: инфекционно-вирусное заболевание привозили из европейских стран, России, Египта. Сейчас Минздрав республики проводит тотальный контроль.

При необходимости дополнительно вакцинируют граждан, которые контактировали с больными. Не так давно эпидемия кори была на Украине. Там 15 человек скончались.



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С февраля в республике зарегистрированы 240 случаев заболевания, эпидемию медики объявлять не спешат, поскольку большая часть населения привита.
 
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