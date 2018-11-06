«Хотите вы — не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите!». Цитаты недели

Пять любопытных высказываний прошлой недели.











Неизвестный педагог минской гимназии

В скрытой аудиозаписи, опубликованной 30 октября «Радыё Свабода» минской гимназииВ скрытой аудиозаписи, опубликованной 30 октября

Антисоветчина какая-то, антибелорусчина какая-то! Вы не поддерживаете политику нашео президента, стало быть?… Вы свой патриотический долг должны выполнять или нет? Я что, должна по всем статьям, по всем проверкам пойти из-за вас?.. Хотите вы, не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите. Всё!

Александр Лукашенко, президент

4 ноября в Оршанском районе президент4 ноября в

И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция — все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации

30 октября в письменном ответе Белорусской ассоциации журналистов первый заместитель министра информации30 октября в письменномБелорусской ассоциации журналистов

У пасярэдніцтве розных грамадскіх арганізацый, якімі б паважанымі яны ні былі, пры выбудоўванні ўзаемадзеяння Міністэрства інфармацыі з прадстаўнікамі як дзяржаўных, так і недзяржаўных СМІ ні той, ні іншы бок не маюць патрэбы, пра што могуць паведаміць вам у тым ліку і самі сябры ГА «БАЖ».

В., участник православного военно-патриотического клуба «Витязь»

30 октября в интервью « Белсату » участник православного военно-патриотического клуба «Витязь»30 октября в интервью «

Сейчас бы задумался, а тогда что я понимал? Интересно было. Сначала мы шли на службу, после часовое занятие по теории военного дела. Например, рисуется схема с рельефом местности, и у нас спрашивают: «Где бы ты поставил пулемет, когда враг движется отсюда?» В таком стиле.

Александр Лукашенко, президент

31 октября на встрече с представителем Госдепа США президент31 октября нас представителем Госдепа США

Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним.

Гимназисты, как педагоги заставляют их вступать в БРСМ, ссылаясь на нужду в хорошей статистике и грозя непоступлением в вузы. Что. В Минобразования подтвердили, что членство в организации добровольное, а вот расследовать ситуацию: мол, ролик может быть постановочным.Во-первых, Евросоюз выделяет гранты Беларуси на укрепление границы и постройку центров для временного содержания мигрантов, так что не только за свой счет. Во-вторых, грустно, что все вышеперечисленное успевает пройти через нас (надо полагать, из России, с которой нет пограничного контроля) и оседает только на западной границе с ЕС. К слову,изъятого в 2018 году в Беларуси контрафактного алкоголя, например, изготовлено в России.Интересно, зачем тогда журналисты вступают в профессиональное объединение, если они не нуждаются в организации, которая помогает отстаивать им свои права? В БАЖ состоят более 1,2 тысячи журналистов, и организация имеет международное признание. Больше похоже, что Мининформу, который любит щемить медиа и журналистов по одному, не нравится реальный профсоюз (не чета тем, что занимаются только выдачей путевок в санатории).Три года назад «Наша Нива» опубликовала несколькоо деятельности сети православных парамилитарных клубов в Беларуси. «Белсат» пообщался с участником одного из клубов, который анонимно рассказал о своем опыте.Интересно, пообещает ли Лукашенко провести честные выборы?