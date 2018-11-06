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Новое здание Верховного суда сдадут в 2019 году. Вот как оно выглядит сейчас
Проезжая мимо стройки Верховного суда на Орловской, многие минчане могли подумать, что объект сдадут к 7 ноября. Но это оказалось не так. Мы посмотрели, как сейчас выглядит сооружение, и узнали, когда оно будет готово.
Стройка тут началась в октябре 2016 года. Год назад зампред Верховного суда говорил, что сдать объект
Внешне объект кажется завершенным. Рабочие на парковке заканчивают укладывать плитку, около здания есть урны, скамейки и клумбы. Высажены растения, установлено освещение и столбики от заезда машин. У входа заметен фонтан из черного гранита. Но кое-где еще можно увидеть строительные леса.
Рабочие говорят, что здание, конечно, могут открыть к 7 ноября. Но — следующего года. «Там еще хватает недоделок», — добавляют они.
О финансировании этого объекта мы писали ранее. В мае из
Напомним, с обустройством объекта связан и ряд недешевых закупок. Например, герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий за 830 тысяч долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тысяч долларов.
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Мы посмотрели, насколько здание готово сейчас.
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