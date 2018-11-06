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В Израиль из России ввезли алмазов на $81 млн: преступники задержаны

07.11.2018 07:43 — Разное | Партизан  
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Правоохранительные органы Израиля проводят расследование в отношении деятельности узбекского бизнесмена Льва Леваева, который подозревается в контрабанде алмазов. Об этом сообщает Haaretz.



Лев Леваев (фото из видео)

Стражи правопорядка уже задержали двух родственников Леваева и четырех его сообщников. Последние, по информации издания, могли каким-либо образом быть причастны к работе шести израильских и российских компаний бизнесмена.

Представители полиции также уточнили, что компании Леваева вели добычу алмазов за пределами России, перевозили их на российское предприятие, а потом незаконно ввозили драгоценные камни в Израиль. Сообщается, что такая схема принесла Леваеву прибыли в 300 млн шекелей ($81 млн).

Кроме того, по информации органов, доли в бизнесе Леваева могут иметь и другие члены его семьи, например его сын и брат, которые также имели непосредственное отношение к контрабанде алмазов.

Лев Леваев родился в Узбекской ССР и иммигрировал в Израиль в возрасте 14 лет. Ему удалось нарушить многолетнюю монополию международной корпорации De Beers на рынке добычи, обработки и продажи природных алмазов.

 
 
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Правоохранительные органы Израиля проводят расследование в отношении деятельности узбекского бизнесмена Льва Леваева, который подозревается в контрабанде...
 
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