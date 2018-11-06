В Израиль из России ввезли алмазов на $81 млн: преступники задержаны









Лев Леваев (фото из видео)





Стражи правопорядка уже задержали двух родственников Леваева и четырех его сообщников. Последние, по информации издания, могли каким-либо образом быть причастны к работе шести израильских и российских компаний бизнесмена.





Представители полиции также уточнили, что компании Леваева вели добычу алмазов за пределами России, перевозили их на российское предприятие, а потом незаконно ввозили драгоценные камни в Израиль. Сообщается, что такая схема принесла Леваеву прибыли в 300 млн шекелей ($81 млн).





Кроме того, по информации органов, доли в бизнесе Леваева могут иметь и другие члены его семьи, например его сын и брат, которые также имели непосредственное отношение к контрабанде алмазов.





Лев Леваев родился в Узбекской ССР и иммигрировал в Израиль в возрасте 14 лет. Ему удалось нарушить многолетнюю монополию международной корпорации De Beers на рынке добычи, обработки и продажи природных алмазов.