"Беларусь 5": по инсайдерской информации, этап Кубка мира в 2022 году пройдет не в России, а в Беларуси









Напомним, в результате многочисленных допинг-скандалов Россия решением ИБУ была лишена права проводить у себя чемпионат мира-2021 и этапы Кубка мира по биатлону.





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