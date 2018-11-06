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"Беларусь 5": по инсайдерской информации, этап Кубка мира в 2022 году пройдет не в России, а в Беларуси

07.11.2018 07:22 — Разное | Партизан  
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В новостном блоке на канале "Беларусь 5" информировали, что вместо возвращения этапа Кубка мира в Россию в 2022 году его проведут в Беларуси. Об этом службе новостей рассказал белорусский "Спутник". Отмечается, что официально о решении в СМИ будет сообщено позже.



Напомним, в результате многочисленных допинг-скандалов Россия решением ИБУ была лишена права проводить у себя чемпионат мира-2021 и этапы Кубка мира по биатлону. 

Мультимедийный пресс-центр Sputnik Беларусь — совместный российско-белорусский проект. Sputnik (ранее — "Московское радио", "Голос России") — российская государственная мультимедийная служба, включающая в себя радиостанцию и информационные сайты. Представляет собой два структурных подразделения Международного информационного агентства "Россия сегодня", гендиректором которой является Дмитрий Киселев.


 
Теги: Новости
 
 
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В новостном блоке на канале "Беларусь 5" информировали, что вместо возвращения этапа Кубка мира в Россию в 2022 году его проведут в Беларуси. Об этом службе новостей...
 
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