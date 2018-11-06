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"Беларусь 5": по инсайдерской информации, этап Кубка мира в 2022 году пройдет не в России, а в Беларуси
В новостном блоке на канале "Беларусь 5" информировали, что вместо возвращения этапа Кубка мира в Россию в 2022 году его проведут в Беларуси. Об этом службе новостей рассказал белорусский "Спутник". Отмечается, что официально о решении в СМИ будет сообщено позже.
Напомним, в результате многочисленных допинг-скандалов Россия решением ИБУ была лишена права проводить у себя чемпионат мира-2021 и этапы Кубка мира по биатлону.
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"Беларусь 5": по инсайдерской информации, этап Кубка мира в 2022 году пройдет не в России, а в Беларуси
В новостном блоке на канале "Беларусь 5" информировали, что вместо возвращения этапа Кубка мира в Россию в 2022 году его проведут в Беларуси. Об этом службе новостей...
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