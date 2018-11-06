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Редактор «Национальной обороны»: Вопрос с российской базой не закрыт, а отложен

07.11.2018 07:14 — Разное | Партизан  
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Главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление Александра Лукашенко об отсутствии необходимости в создании российской военной базы на территории Беларуси. Коротченко согласен с тем, что вопрос размещения базы не является актуальным.

Редактор уверен, что данное заявление Лукашенко связано с текущей ситуацией, которая складывается вдоль западных границ Беларуси.

«Если же в Польше появится «форт Трамп», то есть полноценная американская военная база, если будет продолжаться размещение ударных компонентов в том числе ВВС НАТО в странах Балтии и Польше, если будет продолжаться усиленная милитаризация региона, то данное заявление может быть скорректировано с учетом новых рисков», — пишет Коротченко.

Вопрос о российской военной базе в Беларуси снова может стать актуальным по мере ухудшения обстановки.

«Я думаю, что этот вопрос не закрыт, а отложен, и в свете агрессивной политики НАТО может стать актуальным в ближайшее время», — считает редактор «Национальной обороны».

Коротченко считает, что вопрос российского военного присутствия в Беларуси в формате полноценной военной базы может снова стать актуальным в 2019-2020 году.

 
 
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Главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление Александра Лукашенко об отсутствии необходимости в...
 
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