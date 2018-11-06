Редактор «Национальной обороны»: Вопрос с российской базой не закрыт, а отложен

Редактор уверен, что данное заявление Лукашенко связано с текущей ситуацией, которая складывается вдоль западных границ Беларуси.





«Если же в Польше появится «форт Трамп», то есть полноценная американская военная база, если будет продолжаться размещение ударных компонентов в том числе ВВС НАТО в странах Балтии и Польше, если будет продолжаться усиленная милитаризация региона, то данное заявление может быть скорректировано с учетом новых рисков», — пишет Коротченко.





Вопрос о российской военной базе в Беларуси снова может стать актуальным по мере ухудшения обстановки.





«Я думаю, что этот вопрос не закрыт, а отложен, и в свете агрессивной политики НАТО может стать актуальным в ближайшее время», — считает редактор «Национальной обороны».





Коротченко считает, что вопрос российского военного присутствия в Беларуси в формате полноценной военной базы может снова стать актуальным в 2019-2020 году.