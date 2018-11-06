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В Монако взяли под стражу российско-белорусского бизнесмена, владельца «Монако»

07.11.2018 07:06 — Разное | Партизан  
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Российско-белорусский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба Монако, взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Об этом сообщает Le Monde во вторник, 6 ноября.

Отмечается, что бизнесмену вменяются факты коррупции, а также "оказания активного и пассивного влияния". Кроме того, сообщается о проведении обысков в доме Рыболовлева.

В распоряжении магистрата Монако оказался диск с СМС, которые якобы доказывают существование подпольной сети, работавшей в интересах Рыболовлева.

Задержание россиянина и обыски были проведены  за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами Монако и Брюгге. После первого тайма Монако проигрывает в домашенм матче со счетом 0:3.

Напомним, что Рыболовлев ранее владел Уралкалием. В настоящее время он является контролирующим акционером Банка Кипра. 
 
 
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Российско-белорусский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба Монако, взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Об этом сообщает Le Monde во...
 
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