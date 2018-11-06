В Монако взяли под стражу российско-белорусского бизнесмена, владельца «Монако»

Отмечается, что бизнесмену вменяются факты коррупции, а также "оказания активного и пассивного влияния". Кроме того, сообщается о проведении обысков в доме Рыболовлева.





В распоряжении магистрата Монако оказался диск с СМС, которые якобы доказывают существование подпольной сети, работавшей в интересах Рыболовлева.





Задержание россиянина и обыски были проведены за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами Монако и Брюгге. После первого тайма Монако проигрывает в домашенм матче со счетом 0:3.





Напомним, что Рыболовлев ранее владел Уралкалием. В настоящее время он является контролирующим акционером Банка Кипра.