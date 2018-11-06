|
В Монако взяли под стражу российско-белорусского бизнесмена, владельца «Монако»
Российско-белорусский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба Монако, взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Об этом сообщает Le Monde во вторник, 6 ноября.
Отмечается, что бизнесмену вменяются факты коррупции, а также "оказания активного и пассивного влияния". Кроме того, сообщается о проведении обысков в доме Рыболовлева.
В распоряжении магистрата Монако оказался диск с СМС, которые якобы доказывают существование подпольной сети, работавшей в интересах Рыболовлева.
Задержание россиянина и обыски были проведены за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами Монако и Брюгге. После первого тайма Монако проигрывает в домашенм матче со счетом 0:3.
Напомним, что Рыболовлев ранее владел Уралкалием. В настоящее время он является контролирующим акционером Банка Кипра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российско-белорусский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба Монако, взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Об этом сообщает Le Monde во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)