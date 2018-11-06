Снять деньги с карточки можно в любом банкомате, но не везде это бесплатно. Некоторые банки «дружат» между собой, то есть, имеют общий процессинг. Тогда за обналичивание платить не нужно. Но нередко банки меняют процессинг и тогда общение с «чужим» банкоматом будет платным. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках сейчас по личным дебетовым картам можно снять наличные без комиссии, а где — взимается процент и какой он.
Обращаем внимание, что при снятии наличных в подразделениях и банкоматах других банков может взиматься вознаграждение со стороны того банка, в котором совершается операция. Комиссии за снятие денег с зарплатных карт обычно зависят от тарифа, который выбрал руководитель вашей организации. Снятие средств с кредитных карт зависит от условий подписанного договора.
Название банка
Где можно снять наличные без комиссии
Где за снятие наличных нужно платить комиссию
Альфа-Банк
Альфа-Банк и банки-партнёры: Банк БелВЭБ, Технобанк, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, РРБ-Банк, Банк ВТБ.
В устройствах других банков — 3%, минимум 3 руб.
Банк БелВЭБ
В устройствах и кассах банка и в устройствах банков-партнеров и Альфа-Банка. Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.
В устройствах других банков — 3% от суммы, минимум 6 руб .
Банк Москва-Минск
Только в устройствах банка. По личным дебетовым картам нет банкоматов-партнеров.
Снятие наличных в устройствах других банков — 2% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR. В рамках пакета услуг «Давай-Давай» снятие наличных в устройствах других банков — 3% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR.
Банк Решение
Только в банкоматах и кассах банка.
При снятии в банкоматах банков-партнеров комиссия — 2,5%, минимум 2 руб., 2 USD/EUR. При снятии в банкоматах других банков — 3% от суммы, минимум 2,5 руб., 2,5 USD/EUR.
В устройствах и кассах банка, в банках-партнерах: Беларусбанке, Белинвестбанке, Белгазпромбанке и в отделениях почтовой связи «Белпочта».
В банкоматах иных банков — 2,5%, минимум 3 руб. / 3 USD/EUR / 200 RUB.
Беларусбанк
В устройствах и в банкоматах банков-партнеров: БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк.
В других банках — 3% от суммы, минимум 6.5 руб/6 USD/EUR / 230 RUB. Для карт в бел. рублях — 3% от суммы, минимум 1 руб. В банкоматах других банков — 2% от суммы, минимум 3 руб/3 USD/EUR / 110 RUB. Для карт в бел. рублях — 2% от суммы, минимум 0.50 руб. В банкоматах банков-нерезидентов с использованием карточек Mastercard World, Mastercard Gold, оформленных в рамках клуба «Карт-бланш» — 1% от суммы, минимум 3 руб/3 USD/EUR / 110 RUB.
Белгазпромбанк
В ПВН и банкоматах банка, в банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное общество), МТБанка, Банка ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанка.
В других банкоматах:
Visa Electron / MC Standard / Visa Classic /Visa Bonus «Разам з намі"/ MC World — 3% от суммы.
MC Gold / Visa Gold — 2,5% от суммы.
Visa Platinum — 2% от суммы.
Банк ВТБ (Беларусь)
Только в устройствах и кассах банка.
В других банкоматах — 2.5% от суммы, минимум 4 руб.
Идея Банк
По базовым картам (с неснижаемым остатком) и карте «Дрожжи» в устройствах банка.
По карточным продуктам «На здоровье» для пенсионеров в устройствах банка и других банков; максимальная сумма снятия в течение месяца — 2000 руб. бесплатно, при превышении суммы комиссия — 2.5% от суммы, минимум 2 рубля.
По карте PRIME — во всех банкоматах РБ.
По валютной карте «Лучший курс» в устройствах банка, банков-партнеров и партнерской сети.
По базовым картам (с неснижаемым остатком), по сберегательной карте «Дрожжи» в банках-партнерах и партнерской сети — 1% от суммы. По базовым картам и карте «Дрожжи» (только 2.5%, мин. 2 руб.) в других банках — 2.5%, минимум 2 руб., 2 USD/EUR. По карте PRIME снятие наличных без комиссии за границей при снятии до 2000 руб/1000 USD/EUR, при большей сумме комиссия — 2.5% от суммы, минимум 5 руб./3 USD/EUR.
По валютной карте «Лучший курс» в устройствах других банков — 2.5% от суммы, минимум 2 USD/EUR (если снимаете бел. рубли), если снимаете валюту, минимум 3 USD/EUR.
Банки-партнеры и партнерской сети: Технобанк, Банк БелВЭБ, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Альфа-банк, БелСвиссБанк.
МТБанк
В устройствах банка, в РУП «Белпочта», а также в банкоматах банков-партнеров: Белинвестбанк, Белгазпромбанк.
Снятие наличных в бел. рублях в ПВН банков-партнеров и в устройствах других банков — 2.5%, снятие наличных в иностранной валюте в ПВН банков-партнеров и в устройствах других банков — 2.5%, минимум 3 руб. / 2 USD/EUR.
Паритетбанк
Только в устройствах банка.
В устройствах других банков — 3%, минимум 4 руб./3 USD/EUR/200 RUB.
Приорбанк
По картам без пакета услуг (БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, Visa Electron, Visa Electron ISIC, Visa Virtual Account (Internet), Visa Classic) в устройствах банка и на почте, в других банках до 200 руб. в месяц к счету в бел. рублях (к счету в ин. валюте — 3%, минимум 3 USD/ EUR/ 200 RUB)
По картам в пакетах услуг «Стандартный», «Классический», «Золотой», «Платиновый» в устройствах банка, на почте и в других банках (счет в бел. рублях)
По картам в пакете услуг «Премиум» в устройствах банка и других банков, на почте (кроме пакета «Премиум Золотой» к счету в ин. валюте)
По пенсионным картам в устройствах банка и на почте.
По карте «Бумеранг» до 500 руб. (по картам MastеrCard Gold / Visa Gold — до 1000 руб.) в устройствах банка и на почте, свыше 500 руб/1000 руб. — 3%, мин. 5 руб.
По картам без пакета услуг (БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, Visa Electron, Visa Electron ISIC, Visa Virtual Account (Internet), Visa Classic) в других банках — к счету в бел. рублях при снятии свыше 200 руб. — 3%, минимум 5 руб., к счету в ин. валюте — 3%, минимум 3 USD/ EUR/ 200 RUB.
По картам в ин. валюте в других банках, пакет услуг «Стандартный», «Классический» — 2% мин. 3 USD, «Золотой» — 1% мин. 3 USD, «Платиновый» — без комиссии.
По картам в ин. валюте в пакете «Премиум Золотой» — 1% мин. 3 USD/ 3 EUR.
По пенсионным картам в устройствах других банков в пакете услуг Visa Electron/Visa Classic/MasterCard Standard — 2%, мин. 2 руб.,
Visa Gold /MastеrCard Gold / Visa Platinum — 1%, мин. 2 руб.; без пакета услуг по всем этим картам — 3%, мин. 3 USD.
По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, минимум 5 руб, 3 USD.
РРБ-Банк
Только в устройствах банка.
По дебетовым платежным карточкам Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity к счету в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International — 2% от суммы.
Технобанк
В банкоматах банка и банкоматах-партнерах.
Партнерская сеть (при условии наличия логотипа системы СБС): Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Идея Банк.
Снятие наличных в сторонних банкоматах — 2% от суммы, минимум 3 USD/EUR.
Франсабанк
В офисах, обменных пунктах и банкоматах банка.
На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия.
Минимальное значение взимаемой комиссии предусмотрено только при снятии за рубежом: 4 руб./3 USD/2 EUR/150 RUB.
Цептер Банк
Только в устройствах банка. По карте Visa Gold во всех банкоматах РБ.
В остальных банках — 2.5% от суммы, минимум 4 руб.
Белорусский народный банк
Только в устройствах банка.
В банкоматах, которые входят в БПЦ (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА банк, БСБ Банк) комиссия — 1,5% от суммы, в остальных банкоматах — 2,5% от суммы.
Белинвестбанк
По картам Visa/MasterCard в банкоматах банка, Беларусбанка, Белагропромбанка и МТбанка. По картам Белкарт только банкоматах банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.
В остальных банкоматах — 2% от суммы, минимум 2 руб.
БСБ Банк
В устройствах банка и в банкоматах: Идея Банк, Банк БелВЭБ, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Технобанк.
В остальных банкоматах — 2% от суммы, минимум 2 руб. (при снятии в бел. рублях), 2,5%, минимум 4 USD/3 EUR.
БТА Банк
Только в устройствах банка.
В банкоматах банков, входящих в БПЦ (Белорусский народный банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк) комиссия — 1%, минимум 3 руб., с карточки накопительной — 1,5% от суммы, мин. 3 руб.
В остальных банкоматах — 2% от суммы, мин. 3 руб.
БПС-Сбербанк
По картам Visa или MasterCard в банкоматах банка, Беларусбанка, Приорбанка, а также в банках, входящих в группу Сбербанка России (кроме АО «Сбербанк России» (Украина)).
Если карточка платежной системы БЕЛКАРТ, то снимать наличные без комиссий возможно только в банкоматах банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.
В банкоматах других банков — 4%, минимум 5 руб.
По счетам в бел. рублях,
когда операция проводится в иностранной валюте, размер платы увеличивается на 1,5%.
По валютным картам партнеры будут аналогичные. Тариф 1,5% не будет применяться. Комиссия — 4% от суммы (минимум 3,75 USD/EUR, 200 RUB).
Группа Сбербанка России: ПАО Сбербанк (Российская Федерация),
ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина), Denizbank (Турция).
Статусбанк
В кассах банка.
В банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, минимум 2 руб. В иных банкоматах и ПВН комиссия — 2% от суммы, минимум 2 руб.
Снятие наличных без комиссии
Комиссия за снятие наличных
Альфа-Банк
Альфа-Банк и банки-партнёры: Банк БелВЭБ, Технобанк, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, РРБ-Банк, Банк ВТБ.
В устройствах других банков — 3%, минимум 3 руб.
Банк БелВЭБ
В устройствах и кассах банка и в устройствах банков-партнеров и Альфа-Банк. Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.
В устройствах других банков — 3% от суммы, минимум 6 руб .
Банк Москва-Минск
Только в устройствах банка. По личным дебетовым картам нет банкоматов-партнеров.
Снятие наличных в бел. рублях в устройствах других банков — 2% от суммы, в иностранной валюте — 2% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR. В рамках пакета услуг «Давай-Давай» снятие наличных в бел. рублях в устройствах других банков — 3% от суммы, в иностранной валюте — 3% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR.
Банк Решение
Только в банкоматах и кассах банка.
При снятии в банкоматах банков-партнеров комиссия — 2,5%, минимум 2 руб., 2 USD/EUR. При снятии в банкоматах других банков — 3% от суммы, минимум 2,5 руб., 2,5 USD/EUR.
В устройствах и кассах банка, в банках-партнерах: Беларусбанке, Белинвестбанке, Белгазпромбанке и в отделениях почтовой связи «Белпочта».
В банкоматах иных банков — 2,5%, минимум 3 руб. / 3 USD/EUR / 200 RUB.
Беларусбанк
В устройствах и
в банкоматах банков-партнеров: БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк.
В других банках — 3% от суммы, минимум 6.5 руб/6 USD/EUR / 230 RUB. Для карт в бел. рублях — 3% от суммы, минимум 1 руб. В банкоматах других банков — 2% от суммы, минимум 3 руб/3 USD/EUR / 110 RUB. Для карт в бел. рублях — 2% от суммы, минимум 0.50 руб. В банкоматах банков-нерезидентов с использованием карточек Mastercard World, Mastercard Gold, оформленных в рамках клуба «Карт-бланш» — 1% от суммы, минимум 3 руб/3 USD/EUR / 110 RUB.
Белгазпромбанк
В ПВН и банкоматах банка, в банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное общество), МТБанка, Банка ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанка.
В ругих банкоматах:
Visa Electron / MC Standard / Visa Classic /Visa Bonus «Разам з намі"/ MC World — 3% от суммы.
MC Gold / Visa Gold — 2,5% от суммы.
Visa Platinum — 2% от суммы.
Банк ВТБ (Беларусь)
Только в устройствах и кассах банка.
В других банкоматах — 2.5% от суммы, минимум 4 руб.
Идея Банк
По базовым картам (с неснижаемым остатком) и карте «Дрожжи» в устройствах банка.
По карточным продуктам «На здоровье» для пенсионеров в устройствах банка и других банков; максимальная сумма снятия в течение месяца — 2000 руб. бесплатно, при превышении суммы комиссия — 2.5% от суммы, минимум 2 рубля.
По карте PRIME во всех банкоматах РБ.
По валютной карте «Лучший курс» в устройствах банка, банков-партнеров и партнерской сети.
По базовым картам (с неснижаемым остатком), по сберегательной карте «Дрожжи» в банках-партнерах и партнерской сети — 1% от суммы. По базовым картам и карте «Дрожжи» (только 2.5%, мин. 2 руб.) в других банках — 2.5%, минимум 2 руб., 2 USD/EUR. По карте PRIME снятие наличных без комиссии за границей при снятии до 2000 руб/1000 USD/EUR, при большей сумме комиссия — 2.5% от суммы, минимум 5 руб./3 USD/EUR.
По валютной карте «Лучший курс» в устройствах других банков — 2.5% от суммы, минимум 2 USD/EUR (если снимаете бел. рубли), если снимаете валюту, минимум 3 USD/EUR.
Банки-партнеры и партнерской сети: Технобанк, Банк БелВЭБ, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Альфа-банк, БелСвиссБанк.
МТБанк
В устройствах банка, в РУП «Белпочта», а также в банкоматах банков-партнеров: Белинвестбанк, Белгазпромбанк.
Снятие наличных в бел. рублях в ПВН банков-партнеров и в устройствах других банков — 2.5%, снятие наличных в иностранной валюте в ПВН банков-партнеров и в устройствах других банков — 2.5%, минимум 3 руб. / 2 USD/EUR.
Паритетбанк
Только в устройствах банка.
В устройствах других банков — 3%, минимум 4 руб./3 USD/EUR/200 RUB.
Приорбанк
По картам без пакета услуг (БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, Visa Electron
Visa Electron ISIC,
Visa Virtual Account (Internet),
Visa Classic) в устройствах банка и на почте, в других банках до 200 руб. в месяц к счету в бел. рублях (к счету в ин. валюте — 3%, минимум 3 USD/ EUR/ 200 RUB)
По картам в пакетах услуг «Стандартный», «Классический», «Золотой», «Платиновый» в устройствах банка, на почте и в других банках (счет в бел. рублях)
По картам в пакете услуг «Премиум» в устройствах банка и других банков, на почте (кроме пакета «Премиум Золотой» к счету в ин. валюте)
По пенсионным картам в устройствах банка и на почте.
По карте «Бумеранг» до 500 руб. (по картам MastеrCard Gold / Visa Gold — до 1000 руб.) в устройствах банка и на почте, свыше 500 руб/1000 руб. — 3%, мин. 5 руб.
По картам без пакета услуг (БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, Visa Electron
Visa Electron ISIC,
Visa Virtual Account (Internet),
Visa Classic) в других банках — к счету в бел. рублях при снятии свыше 200 руб. -
— 3%, минимум 5 руб., к счету в ин. валюте — 3%, минимум 3 USD/ EUR/ 200 RUB.
По картам в ин. валюте в других банках, пакет услуг «Стандартный», «Классический» — 2% мин. 3 USD, «Золотой» — 1% мин. 3 USD, «Платиновый» — без комиссии.
По картам в ин. валюте в пакете «Премиум Золотой» — 1% мин. 3 USD/ 3
EUR.
По пенсионным картам в устройствах других банков в пакете услуг Visa Electron/Visa Classic/MasterCard Standard — 2%, мин. 2 руб.,
Visa Gold /MastеrCard Gold / Visa Platinum — 1%, мин. 2 руб.; без пакета услуг по всем этим картам — 3%, мин. 3 USD.
По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, минимум 5 руб, 3 USD.
РРБ-Банк
Только в устройствах банка.
По дебетовым платежным карточкам Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity к счету в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International — 2% от суммы.
Технобанк
В банкоматах банка и банкоматах-партнерах.
Партнерская сеть (при условии наличия логотипа системы СБС): Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Идея Банк.
Снятие наличных в сторонних банкоматах — 2% от суммы, минимум 3 USD/EUR.
Франсабанк
В офисах, обменных пунктах и банкоматах банка.
На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия.
Минимальное значение взимаемой комиссии предусмотрено только при снятии за рубежом: 4 руб./3 USD/2 EUR/150 RUB.
ЦептерБанк
Только в устройствах банка. По карте Visa Gold во всех банкоматах РБ.
В остальных банках — 2.5% от суммы, минимум 4 руб.
Белорусский народный банк
Только в устройствах банка.
В банкоматах, которые входят в БПЦ (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА банк, БСБ Банк) комиссия — 1,5% от суммы, в остальных банкоматах — 2,5% от суммы.
Белинвестбанк
По картам Visa/MasterCard в банкоматах банка, Беларусбанка, Белагропромбанка и МТбанка. По картам Белкарт только банкоматах банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.
В остальных банкоматах — 2% от суммы, минимум 2 руб.
БСБ Банк
В устройствах банка и в банкоматах: Идея Банк, Банк БелВЭБ, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Технобанк.
В остальных банкоматах — 2% от суммы, минимум 2 руб. (при снятии в бел. рублях), 2,5%, минимум 4 USD/3 EUR.
БТА Банк
Только в устройствах банка.
В банкоматах банков, входящих в БПЦ (Белорусский народный банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк) комиссия — 1%, минимум 3 руб., с карточки накопительной — 1,5% от суммы, мин. 3 руб.
В остальных банкоматах — 2% от суммы, мин. 3 руб.
БПС-Сбербанк
По картам Visa или MasterCard в банкоматах банка, Беларусбанка, Приорбанка, а также в банках, входящих в группу Сбербанка России (кроме АО «Сбербанк России» (Украина)).
Если карточка платежной системы БЕЛКАРТ, то снимать наличные без комиссий возможно только в банкоматах банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.
В банкоматах других банков — 4%, минимум 5 руб.
По счетам в бел. рублях,
когда операция проводится в иностранной валюте, размер платы увеличивается
на 1,5%.
По валютным картам партнеры будут аналогичные. Тариф 1,5% не будет применяться. Комиссия — 4% от суммы (минимум 3,75 USD/EUR, 200 RUB).
Группа Сбербанка России: ПАО Сбербанк (Российская Федерация),
ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина), Denizbank (Турция).
Статусбанк
В кассах банка.
В банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, минимум 2 руб. В иных банкоматах и ПВН комиссия — 2% от суммы, минимум 2 руб.