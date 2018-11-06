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Какие банки "дружат", а какие - нет: сколько стоит снять наличные в "чужом" банкомате

07.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Снять деньги с карточки можно в любом банкомате, но не везде это бесплатно. Некоторые банки «дружат» между собой, то есть, имеют общий процессинг. Тогда за обналичивание платить не нужно. Но нередко банки меняют процессинг и тогда общение с «чужим» банкоматом будет платным. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках сейчас по личным дебетовым картам можно снять наличные без комиссии, а где — взимается процент и какой он.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обращаем внимание, что при снятии наличных в подразделениях и банкоматах других банков может взиматься вознаграждение со стороны того банка, в котором совершается операция. Комиссии за снятие денег с зарплатных карт обычно зависят от тарифа, который выбрал руководитель вашей организации. Снятие средств с кредитных карт зависит от условий подписанного договора.

Название банка

Где можно снять наличные без комиссии

Где за снятие наличных нужно платить комиссию

Альфа-Банк

Альфа-Банк и банки-партнёры: Банк БелВЭБ, Технобанк, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, РРБ-Банк, Банк ВТБ.

В устройствах других банков — 3%, минимум 3 руб.

Банк БелВЭБ

В устройствах и кассах банка и в устройствах банков-партнеров и Альфа-Банка. Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.

В устройствах других банков — 3% от суммы, минимум 6 руб .

Банк Москва-Минск

Только в устройствах банка. По личным дебетовым картам нет банкоматов-партнеров.

Снятие наличных в устройствах других банков — 2% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR. В рамках пакета услуг «Давай-Давай» снятие наличных в устройствах других банков — 3% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR.

Банк Решение

Только в банкоматах и кассах банка.

При снятии в банкоматах банков-партнеров комиссия — 2,5%, минимум 2 руб., 2 USD/EUR. При снятии в банкоматах других банков — 3% от суммы, минимум 2,5 руб., 2,5 USD/EUR.

Банки-партнеры: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептербанк, БТА Банк, Франсабанк.

Белагропромбанк

В устройствах и кассах банка, в банках-партнерах: Беларусбанке, Белинвестбанке, Белгазпромбанке и в отделениях почтовой связи «Белпочта».

В банкоматах иных банков — 2,5%, минимум 3 руб. / 3 USD/EUR / 200 RUB.

Беларусбанк

В устройствах и в банкоматах банков-партнеров: БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк.

В других банках — 3% от суммы, минимум 6.5 руб/6 USD/EUR / 230 RUB. Для карт в бел. рублях — 3% от суммы, минимум 1 руб. В банкоматах других банков — 2% от суммы, минимум 3 руб/3 USD/EUR / 110 RUB. Для карт в бел. рублях — 2% от суммы, минимум 0.50 руб. В банкоматах банков-нерезидентов с использованием карточек Mastercard World, Mastercard Gold, оформленных в рамках клуба «Карт-бланш» — 1% от суммы, минимум 3 руб/3 USD/EUR / 110 RUB.

Белгазпромбанк

В ПВН и банкоматах банка, в банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное общество), МТБанка, Банка ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанка.

В других банкоматах:

Visa Electron / MC Standard / Visa Classic /Visa Bonus «Разам з намі"/ MC World — 3% от суммы.

MC Gold / Visa Gold — 2,5% от суммы.

Visa Platinum — 2% от суммы.

Банк ВТБ (Беларусь)

Только в устройствах и кассах банка.

В других банкоматах — 2.5% от суммы, минимум 4 руб.

Идея Банк

По базовым картам (с неснижаемым остатком) и карте «Дрожжи» в устройствах банка.

По карточным продуктам «На здоровье» для пенсионеров в устройствах банка и других банков; максимальная сумма снятия в течение месяца — 2000 руб. бесплатно, при превышении суммы комиссия — 2.5% от суммы, минимум 2 рубля.

По карте PRIME — во всех банкоматах РБ.

По валютной карте «Лучший курс» в устройствах банка, банков-партнеров и партнерской сети.

По базовым картам (с неснижаемым остатком), по сберегательной карте «Дрожжи» в банках-партнерах и партнерской сети — 1% от суммы. По базовым картам и карте «Дрожжи» (только 2.5%, мин. 2 руб.) в других банках — 2.5%, минимум 2 руб., 2 USD/EUR. По карте PRIME снятие наличных без комиссии за границей при снятии до 2000 руб/1000 USD/EUR, при большей сумме комиссия — 2.5% от суммы, минимум 5 руб./3 USD/EUR.

По валютной карте «Лучший курс» в устройствах других банков — 2.5% от суммы, минимум 2 USD/EUR (если снимаете бел. рубли), если снимаете валюту, минимум 3 USD/EUR.

Банки-партнеры и партнерской сети: Технобанк, Банк БелВЭБ, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Альфа-банк, БелСвиссБанк.

МТБанк

В устройствах банка, в РУП «Белпочта», а также в банкоматах банков-партнеров: Белинвестбанк, Белгазпромбанк.

Снятие наличных в бел. рублях в ПВН банков-партнеров и в устройствах других банков — 2.5%, снятие наличных в иностранной валюте в ПВН банков-партнеров и в устройствах других банков — 2.5%, минимум 3 руб. / 2 USD/EUR.

Паритетбанк

Только в устройствах банка.

В устройствах других банков — 3%, минимум 4 руб./3 USD/EUR/200 RUB.

Приорбанк

По картам без пакета услуг (БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, Visa Electron, Visa Electron ISIC, Visa Virtual Account (Internet), Visa Classic) в устройствах банка и на почте, в других банках до 200 руб. в месяц к счету в бел. рублях (к счету в ин. валюте — 3%, минимум 3 USD/ EUR/ 200 RUB)

По картам в пакетах услуг «Стандартный», «Классический», «Золотой», «Платиновый» в устройствах банка, на почте и в других банках (счет в бел. рублях)

По картам в пакете услуг «Премиум» в устройствах банка и других банков, на почте (кроме пакета «Премиум Золотой» к счету в ин. валюте)

По пенсионным картам в устройствах банка и на почте.

По карте «Бумеранг» до 500 руб. (по картам MastеrCard Gold / Visa Gold — до 1000 руб.) в устройствах банка и на почте, свыше 500 руб/1000 руб. — 3%, мин. 5 руб.

По картам без пакета услуг (БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, Visa Electron, Visa Electron ISIC, Visa Virtual Account (Internet), Visa Classic) в других банках — к счету в бел. рублях при снятии свыше 200 руб. — 3%, минимум 5 руб., к счету в ин. валюте — 3%, минимум 3 USD/ EUR/ 200 RUB.

По картам в ин. валюте в других банках, пакет услуг «Стандартный», «Классический» — 2% мин. 3 USD, «Золотой» — 1% мин. 3 USD, «Платиновый» — без комиссии.

По картам в ин. валюте в пакете «Премиум Золотой» — 1% мин. 3 USD/ 3 EUR.

По пенсионным картам в устройствах других банков в пакете услуг Visa Electron/Visa Classic/MasterCard Standard — 2%, мин. 2 руб.,

Visa Gold /MastеrCard Gold / Visa Platinum — 1%, мин. 2 руб.; без пакета услуг по всем этим картам — 3%, мин. 3 USD.

По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, минимум 5 руб, 3 USD.

РРБ-Банк

Только в устройствах банка.

По дебетовым платежным карточкам Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity к счету в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International — 2% от суммы.

Технобанк

В банкоматах банка и банкоматах-партнерах.

Партнерская сеть (при условии наличия логотипа системы СБС): Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Идея Банк.

Снятие наличных в сторонних банкоматах — 2% от суммы, минимум 3 USD/EUR.

Франсабанк

В офисах, обменных пунктах и банкоматах банка.

На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия.

Минимальное значение взимаемой комиссии предусмотрено только при снятии за рубежом: 4 руб./3 USD/2 EUR/150 RUB.

Цептер Банк

Только в устройствах банка. По карте Visa Gold во всех банкоматах РБ.

В остальных банках — 2.5% от суммы, минимум 4 руб.

Белорусский народный банк

Только в устройствах банка.

В банкоматах, которые входят в БПЦ (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА банк, БСБ Банк) комиссия — 1,5% от суммы, в остальных банкоматах — 2,5% от суммы.

Белинвестбанк

По картам Visa/MasterCard в банкоматах банка, Беларусбанка, Белагропромбанка и МТбанка. По картам Белкарт только банкоматах банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.

В остальных банкоматах — 2% от суммы, минимум 2 руб.

БСБ Банк

В устройствах банка и в банкоматах: Идея Банк, Банк БелВЭБ, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Технобанк.

В остальных банкоматах — 2% от суммы, минимум 2 руб. (при снятии в бел. рублях), 2,5%, минимум 4 USD/3 EUR.

БТА Банк

Только в устройствах банка.

В банкоматах банков, входящих в БПЦ (Белорусский народный банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк) комиссия — 1%, минимум 3 руб., с карточки накопительной — 1,5% от суммы, мин. 3 руб.

В остальных банкоматах — 2% от суммы, мин. 3 руб.

БПС-Сбербанк

По картам Visa или MasterCard в банкоматах банка, Беларусбанка, Приорбанка, а также в банках, входящих в группу Сбербанка России (кроме АО «Сбербанк России» (Украина)).

Если карточка платежной системы БЕЛКАРТ, то снимать наличные без комиссий возможно только в банкоматах банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.

В банкоматах других банков — 4%, минимум 5 руб.

По счетам в бел. рублях,

когда операция проводится в иностранной валюте, размер платы увеличивается на 1,5%.

По валютным картам партнеры будут аналогичные. Тариф 1,5% не будет применяться. Комиссия — 4% от суммы (минимум 3,75 USD/EUR, 200 RUB).

Группа Сбербанка России: ПАО Сбербанк (Российская Федерация),

ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина), Denizbank (Турция).

Статусбанк

В кассах банка.

В банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, минимум 2 руб. В иных банкоматах и ПВН комиссия — 2% от суммы, минимум 2 руб.

Снятие наличных без комиссии

Комиссия за снятие наличных
Альфа-Банк

Альфа-Банк и банки-партнёры: Банк БелВЭБ, Технобанк, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, РРБ-Банк, Банк ВТБ.

В устройствах других банков — 3%, минимум 3 руб.
Банк БелВЭБ

В устройствах и кассах банка и в устройствах банков-партнеров и Альфа-Банк. Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.

В устройствах других банков — 3% от суммы, минимум 6 руб .
Банк Москва-Минск

Только в устройствах банка. По личным дебетовым картам нет банкоматов-партнеров.

Снятие наличных в бел. рублях в устройствах других банков — 2% от суммы, в иностранной валюте — 2% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR. В рамках пакета услуг «Давай-Давай» снятие наличных в бел. рублях в устройствах других банков — 3% от суммы, в иностранной валюте — 3% от суммы, минимум 6 руб./3 USD/EUR.
Банк Решение

Только в банкоматах и кассах банка.

При снятии в банкоматах банков-партнеров комиссия — 2,5%, минимум 2 руб., 2 USD/EUR. При снятии в банкоматах других банков — 3% от суммы, минимум 2,5 руб., 2,5 USD/EUR.

Банки-партнеры: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептербанк, БТА Банк, Франсабанк.
Белагропромбанк

В устройствах и кассах банка, в банках-партнерах: Беларусбанке, Белинвестбанке, Белгазпромбанке и в отделениях почтовой связи «Белпочта».

В банкоматах иных банков — 2,5%, минимум 3 руб. / 3 USD/EUR / 200 RUB.
Беларусбанк

В устройствах и

в банкоматах банков-партнеров: БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк.

В других банках — 3% от суммы, минимум 6.5 руб/6 USD/EUR / 230 RUB. Для карт в бел. рублях — 3% от суммы, минимум 1 руб. В банкоматах других банков — 2% от суммы, минимум 3 руб/3 USD/EUR / 110 RUB. Для карт в бел. рублях — 2% от суммы, минимум 0.50 руб. В банкоматах банков-нерезидентов с использованием карточек Mastercard World, Mastercard Gold, оформленных в рамках клуба «Карт-бланш» — 1% от суммы, минимум 3 руб/3 USD/EUR / 110 RUB.
Белгазпромбанк

В ПВН и банкоматах банка, в банкоматах «Газпромбанк» (Акционерное общество), МТБанка, Банка ВТБ (Беларусь) и Белагропромбанка.

В ругих банкоматах:

Visa Electron / MC Standard / Visa Classic /Visa Bonus «Разам з намі"/ MC World — 3% от суммы.

MC Gold / Visa Gold — 2,5% от суммы.

Visa Platinum — 2% от суммы.
Банк ВТБ (Беларусь)

Только в устройствах и кассах банка.

В других банкоматах — 2.5% от суммы, минимум 4 руб.
Идея Банк

По базовым картам (с неснижаемым остатком) и карте «Дрожжи» в устройствах банка.

По карточным продуктам «На здоровье» для пенсионеров в устройствах банка и других банков; максимальная сумма снятия в течение месяца — 2000 руб. бесплатно, при превышении суммы комиссия — 2.5% от суммы, минимум 2 рубля.

По карте PRIME во всех банкоматах РБ.

По валютной карте «Лучший курс» в устройствах банка, банков-партнеров и партнерской сети.

По базовым картам (с неснижаемым остатком), по сберегательной карте «Дрожжи» в банках-партнерах и партнерской сети — 1% от суммы. По базовым картам и карте «Дрожжи» (только 2.5%, мин. 2 руб.) в других банках — 2.5%, минимум 2 руб., 2 USD/EUR. По карте PRIME снятие наличных без комиссии за границей при снятии до 2000 руб/1000 USD/EUR, при большей сумме комиссия — 2.5% от суммы, минимум 5 руб./3 USD/EUR.

По валютной карте «Лучший курс» в устройствах других банков — 2.5% от суммы, минимум 2 USD/EUR (если снимаете бел. рубли), если снимаете валюту, минимум 3 USD/EUR.

Банки-партнеры и партнерской сети: Технобанк, Банк БелВЭБ, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Альфа-банк, БелСвиссБанк.
МТБанк

В устройствах банка, в РУП «Белпочта», а также в банкоматах банков-партнеров: Белинвестбанк, Белгазпромбанк.

Снятие наличных в бел. рублях в ПВН банков-партнеров и в устройствах других банков — 2.5%, снятие наличных в иностранной валюте в ПВН банков-партнеров и в устройствах других банков — 2.5%, минимум 3 руб. / 2 USD/EUR.
Паритетбанк

Только в устройствах банка.

В устройствах других банков — 3%, минимум 4 руб./3 USD/EUR/200 RUB.
Приорбанк

По картам без пакета услуг (БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, Visa Electron

Visa Electron ISIC,

Visa Virtual Account (Internet),

Visa Classic) в устройствах банка и на почте, в других банках до 200 руб. в месяц к счету в бел. рублях (к счету в ин. валюте — 3%, минимум 3 USD/ EUR/ 200 RUB)

По картам в пакетах услуг «Стандартный», «Классический», «Золотой», «Платиновый» в устройствах банка, на почте и в других банках (счет в бел. рублях)

По картам в пакете услуг «Премиум» в устройствах банка и других банков, на почте (кроме пакета «Премиум Золотой» к счету в ин. валюте)

По пенсионным картам в устройствах банка и на почте.

По карте «Бумеранг» до 500 руб. (по картам MastеrCard Gold / Visa Gold — до 1000 руб.) в устройствах банка и на почте, свыше 500 руб/1000 руб. — 3%, мин. 5 руб.

По картам без пакета услуг (БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ, Visa Electron

Visa Electron ISIC,

Visa Virtual Account (Internet),

Visa Classic) в других банках — к счету в бел. рублях при снятии свыше 200 руб. -

— 3%, минимум 5 руб., к счету в ин. валюте — 3%, минимум 3 USD/ EUR/ 200 RUB.

По картам в ин. валюте в других банках, пакет услуг «Стандартный», «Классический» — 2% мин. 3 USD, «Золотой» — 1% мин. 3 USD, «Платиновый» — без комиссии.

По картам в ин. валюте в пакете «Премиум Золотой» — 1% мин. 3 USD/ 3

EUR.

По пенсионным картам в устройствах других банков в пакете услуг Visa Electron/Visa Classic/MasterCard Standard — 2%, мин. 2 руб.,

Visa Gold /MastеrCard Gold / Visa Platinum — 1%, мин. 2 руб.; без пакета услуг по всем этим картам — 3%, мин. 3 USD.

По карте «Бумеранг» в других банках — 3%, минимум 5 руб, 3 USD.
РРБ-Банк

Только в устройствах банка.

По дебетовым платежным карточкам Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity к счету в белорусских рублях в устройствах банков-участников системы Visa International — 2% от суммы.
Технобанк

В банкоматах банка и банкоматах-партнерах.

Партнерская сеть (при условии наличия логотипа системы СБС): Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Идея Банк.

Снятие наличных в сторонних банкоматах — 2% от суммы, минимум 3 USD/EUR.
Франсабанк

В офисах, обменных пунктах и банкоматах банка.

На территории РБ — 2% от суммы снятия, за пределами РБ — 2,5% от суммы снятия.

Минимальное значение взимаемой комиссии предусмотрено только при снятии за рубежом: 4 руб./3 USD/2 EUR/150 RUB.
ЦептерБанк

Только в устройствах банка. По карте Visa Gold во всех банкоматах РБ.

В остальных банках — 2.5% от суммы, минимум 4 руб.
Белорусский народный банк

Только в устройствах банка.

В банкоматах, которые входят в БПЦ (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк решение, Франсабанк, Цептербанк, БТА банк, БСБ Банк) комиссия — 1,5% от суммы, в остальных банкоматах — 2,5% от суммы.
Белинвестбанк

По картам Visa/MasterCard в банкоматах банка, Беларусбанка, Белагропромбанка и МТбанка. По картам Белкарт только банкоматах банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.

В остальных банкоматах — 2% от суммы, минимум 2 руб.
БСБ Банк

В устройствах банка и в банкоматах: Идея Банк, Банк БелВЭБ, Банк Москва-Минск, РРБ-Банк, Технобанк.

В остальных банкоматах — 2% от суммы, минимум 2 руб. (при снятии в бел. рублях), 2,5%, минимум 4 USD/3 EUR.
БТА Банк

Только в устройствах банка.

В банкоматах банков, входящих в БПЦ (Белорусский народный банк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, Франсабанк, Цептербанк, БСБ Банк) комиссия — 1%, минимум 3 руб., с карточки накопительной — 1,5% от суммы, мин. 3 руб.

В остальных банкоматах — 2% от суммы, мин. 3 руб.
БПС-Сбербанк

По картам Visa или MasterCard в банкоматах банка, Беларусбанка, Приорбанка, а также в банках, входящих в группу Сбербанка России (кроме АО «Сбербанк России» (Украина)).

Если карточка платежной системы БЕЛКАРТ, то снимать наличные без комиссий возможно только в банкоматах банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.

В банкоматах других банков — 4%, минимум 5 руб.

По счетам в бел. рублях,

когда операция проводится в иностранной валюте, размер платы увеличивается

на 1,5%.

По валютным картам партнеры будут аналогичные. Тариф 1,5% не будет применяться. Комиссия — 4% от суммы (минимум 3,75 USD/EUR, 200 RUB).

Группа Сбербанка России: ПАО Сбербанк (Российская Федерация),

ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), АО «Сбербанк России» (Украина), Denizbank (Турция).
Статусбанк

В кассах банка.

В банкоматах Белгазпромбанка — 1% от суммы, минимум 2 руб. В иных банкоматах и ПВН комиссия — 2% от суммы, минимум 2 руб.

Все карточки белорусских банков

Переводы с карты на карту онлайн

 
Теги: Минск
 
 
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Нередко банки меняют процессинг и тогда общение с "чужим" банкоматом будет платным. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках сейчас по личным дебетовым картам можно снять...
 
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Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
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