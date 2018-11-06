"Взял деньги на авто и исчез". Милиция искала посредника по покупке машины четыре года

Житель Пинска получил полтора года колонии строгого режима за то, что обещал знакомому пригнать машину из России. Парня искали четыре года и нашли в Санкт-Петербурге. И это при том, что цена вопроса — меньше 2000 долларов.



Фото: Reuters

Все началось еще в августе 2014 года. Денису из Пинска было 26 лет, он был в разводе и имел ребенка. Уже в те годы парень мог «похвастаться» своей биографией: три судимости за грабеж, мошенничество и уклонение от уплаты алиментов. По профессии Денис был автослесарем и электриком — с такой специальностью он мог бы легко найти работу на родине, но парень решил отправиться на заработки в Россию, где устроился на работу охранником.

Иногда Денис приезжал в Беларусь. В один из визитов к своей троюродной сестре он познакомился с ее приятелем. За разговорами новый знакомый сообщил парню, что хотел бы купить в России автомобиль, мол, цены там хорошие. Денис тут же похвастался, что уже несколько раз подыскивал и пригонял машины своим друзьям, поэтому запросто может помочь и в этот раз. Потенциальный автовладелец согласился на предложение, мужчины ударили по рукам.

Через некоторое время Денис, который в то время уже уехал в северную столицу России, сообщил заказчику, что подыскал для него авто: недорого и в хорошем состоянии.

— Будущий автовладелец расспросил у посредника про Audi A4, которую тот ему подыскал. Решил, что авто ему подходит, по просьбе Дениса он перевел ему через Western Union 74 тысячи российских рублей (около 1900 долларов), — рассказал Минский транспортный прокурор Николай Кротов. — После этого посредник вместе с деньгами исчез.

Обманутый белорус, который остался без денег и машины, какое-то время все еще ждал автомобиль, но потом отчаялся и написал заявление в милицию.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц) было возбуждено уголовное дело, а сам пинчанин был объявлен в международный розыск.



Фото: Инга Шкелер

Дениса задержали в Санкт-Петербурге через четыре года — летом 2018-го, после чего конвоировали его в Беларусь, где велось расследование.

Поначалу парень не соглашался с предъявленным ему обвинением. Пояснял, что умысла на завладение чужими деньгами у него не было, даже машину заказчику он якобы купил, но при перегоне ее в Минск «врезался в столб, автомобиль разбился вдребезги», а он сам с травмами был госпитализирован.

— Однако, через некоторое время обвиняемый рассказал, что присвоил деньги из-за материальных проблем, полностью признал вину и раскаялся. Через родственников он вернул все деньги заявителю.

Суд Октябрьского района Минска признал Дениса виновным в мошенничестве, совершенным повторно и приговорил к лишению свободы на полтора года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

— К такому наказанию обвиняемого приговорили из-за того, что у него был рецидив преступления, к тому же у него не была снята судимость за предыдущее преступление. Суд учел также тот факт, что парень долгое время скрывался от следствия, — пояснил транспортный прокурор.