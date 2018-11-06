В Беларуси открыли новый мост над Припятью

Подарок ко Дню Октябрьской революции. В Беларуси открыли новый мост над рекой Припять, который соединил города Житковичи и Туров. В торжественной церемонии принял участие президент Александр Лукашенко. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Анатолий Купрацевич сегодня последний день регулирует движение по временному понтонному мосту через Припять. Его возвели почти сразу, когда старый треснул. Изменилась и жизнь жителей Турова и Житковичей. Ведь на одном берегу осталась работа, поликлиника, на другом – дома и районная администрация.

«Бывали такие случаи, к понтону подъедут люди, а тут баржа проходит. Люди опаздывают, ругаются», – рассказал сотрудник дорожной службы Анатолий Купрацевич.



Движение по обновленному мосту открыл Александр Лукашенко. Чтобы успеть в срок, строители работали круглосуточно. Взорвали часть моста, изменили русло Припяти. Новый почти километровый пролет сделан из металла. Его доставили из России. Конструкция прочнее и легче прежней в четыре раза.



«Я с гордостью отмечаю, что это непростая задача выполнена. Как мне докладывают, сжатые сроки не сказались на качестве. Вы научились не только взрывать мосты, а это сложная операция, но и приобрели бесценный опыт. Здесь впервые были применены многие новаторские идеи и технологии», – сказал Лукашенко.



В Беларуси давняя традиция накануне 7 ноября, дня Октябрьской революции – открывать новые больницы, дороги, жилые кварталы. Президент уверен, в историю нельзя бросать камни. Первая мировая и революция 1917 года – важные для страны события.



«Первое – это война, второе – разруха. Нарушены права человека, люди не могут работать. Октябрьская революция – это праздник мира и истинных прав человека. Мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории, и не бросаем в нее камни. Мы не все знаем, а отсюда и не все понимаем, что там происходило», – отметил белорусский лидер.



Обновленный мост через Припять президент назвал символом белорусской политики. Минск стремится соединять конфликтующие стороны, а не разъединять.



Сейчас в Беларуси 32 моста ждут своей реконструкции. Президент отметил, что в год будут ремонтировать до десяти путепроводов.