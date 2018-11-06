Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов с Днем Октябрьской революции





Уважаемые жители Вороновщины!

Примите искренние поздравления с Днем Октябрьской революции!

Эта историческая дата обращает нас к урокам прошлого, которые мы помним и уважаем, позволяет по достоинству оценить многие свершения советской эпохи. Октябрьская революция воплотила в себе идеи свободы, равенства, братства, достойной жизни, благородных духовных устремлений человека, те идеи, которые были созвучны общечеловеческим ценностям.

Мы отдаем дань уважения старшим поколениям, которые сумели построить могучую индустриальную державу, совершить рывок в развитии образования и культуры, отстояли свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, подняли из руин и пепла страну. И сегодня великие идеи Октября не потеряли своей значимости и актуальности.

Искренне желаем всем счастья и здоровья, спокойствия и мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть всегда сопутствует успех в труде на благо нашего района и родной страны.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.