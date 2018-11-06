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Поздравление Президента Республики Беларусь с Днем Октябрьской революции

07.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Поздравление Президента Республики Беларусь с Днем Октябрьской революции

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.

В летописи человечества эта поистине эпохальная дата стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее.

С той поры минуло уже больше ста лет. Можно по-разному относиться к событиям прошлого, оценивая тех либо иных исторических деятелей. Однако именно тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов и их право на самоопределение.

Современная Республика Беларусь уверенно идет собственным путем развития. Созидательный труд, уважение к истории, славным традициям и свершениям многих поколений — главные факторы консолидации белорусского общества.

Уверен, что своим умом, талантом и трудолюбием мы сохраним, приумножим и передадим потомкам наше бесценное национальное достояние — суверенную Беларусь.

От всей души желаю вам, дорогие сограждане, здоровья, благополучия и новых достижений во имя Отчизны!

 

Александр Лукашенко.

 
 
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Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции. В летописи человечества эта поистине эпохальная дата стала для трудящихся всего мира...
 
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