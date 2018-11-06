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На Зыбицкой открывается еще один бар от владельцев "Банок-Бутылок"

07.11.2018 08:20 — Разное | Tut.by  
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В пятницу на Зыбицкой откроется бар The Moods. Он расположится в месте, где за полтора года поочередно успели поработать бары Martlet, «Проект», «Маяковский». Теперь за эти «квадраты» взялись владельцы бара «Банки-Бутылки».


Маркетолог бара Мария Жук рассказывает, что, если первый проект их команды («Банки-Бутылки») открывался как веселый бар с локальными ингредиентами, то The Moods — это место про фирменные хот-доги, коктейли на игристом и стиль поп-арт. Идею этого бара команда вынашивала долго.

— После первого года работы «Банок-Бутылок» появилось желание двигаться дальше. При этом было понятно, что если открываться — то только на Зыбицкой или Революционной. Отдельно была идея готовить авторские хот-доги, а еще была идея сделать что-то с игристым.


На вопрос, почему три проекта, работавшие в этих стенах раньше, провалились, отвечает так: люди делают место, а не наоборот.

— Люди не всегда представляют, что такое специфика общепита (в частности, баров) в Минске, что такое работа на Зыбицкой. Можно иметь сколько угодно опыта в прошлом, но здесь есть свои нюансы.


За два с половиной года работы на Зыбицкой, говорит собеседница, их команда многому научилась. Но кое-что они изначально делали по-другому.

— У нашей команды другой подход к внутренней структуре работы. Андрей (Андрей Жук, соучредитель. — Прим. ред.) — тот начальник, который формирует в первую очередь дружеский коллектив. Таких управленцев у нас мало, все привыкли к какому-то строгому управлению.


— Этим летом на Зыбицкой открылась точка с хот-догами Sabroso (цены — от 5 рублей). Они проработали лишь пару месяцев и закрылись. Почему ваш проект с хот-догами за 12 рублей будет успешным?

— У нас другой подход. У них был фастфуд, а у нас все-таки в первую очередь бар, хот-доги — лишь еда, сопутствующий ингредиент.

— Но цена в Минске имеет далеко не последнее значение.

— Верно. Я рассуждаю так: в городе есть шаурма за 5 рублей, а есть бургеры за 25 рублей. Найдется кто-нибудь, кто купит и хот-дог за 12 рублей. Тем более что соусы мы делаем сами, булки закупаем в пекарне Brø Bakery, сосиски тоже не из магазина. Мы не делали какую-то особенную наценку, мы не собираемся заработать все деньги мира. Цена соответствует качеству продукта.


— В «Банки-Бутылки» гости шли на щавелевые шоты. В The Moods такой очевидной «фишки» нет. Потянутся ли сюда люди?

— Мы самоуверенные ребята. Считаем, что делаем классный продукт и на этот проект найдется свой ценитель. Формат «игристое и хот-дог» — не новый. Но думаю, что наравне с Лондоном, Львовом, Москвой, Питером, где он успешно работает, его оценят и у нас.

Формат: бар.

Где: ул. Зыбицкая, 6.

Когда: среда, четверг, воскресенье — с 17.00 до 02.00. В субботу и воскресенье — с 17.00 до 04.00.

Некоторые позиции из меню:

облепиховый лимонад — 5 рублей;

ростбиф, овощи, цитрус — 12 рублей;

картофель фри с чипсами из манго и сыром чеддер — 5 рублей;

авторские хот-доги с картофелем фри — 12 рублей.

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***

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Теги: Минск
 
 
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В пятницу на Зыбицкой откроется бар The Moods. Он расположится в месте, где за полтора года поочередно успели поработать бары Martlet, "Проект", "Маяковский".
 
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