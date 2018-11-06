Мировое значение завоеваний Октября



Прошло чуть более ста лет, но итоги и достижения, влияние на всемирную историю октябрьских событий остаются предметом дискуссий и споров многочисленных историков, философов, политологов, специалистов различных сфер права как в наше время, так и в ушедшем ХХ веке.

При В. И. Ленине и И. В. Сталине Октябрьскую революцию 1917 года славили, при Н. С. Хрущеве начали осуждать Сталина, а вместе с ним и самый героический период советской власти. При М. С. Горбачеве и Б. Н. Ельцине Октябрьскую революцию объявили преступлением против народа.

Однажды мы провели опрос среди старшеклассников современной школы, чтобы узнать, как они оценивают события Октябрьской революции 1917 года. Часть школьников согласилась с учебником истории, оценивая огромное значение революции для жизни тогдашнего поколения и как пример для угнетенных народов мира. Однако часть молодежи видит больше негативных последствий и склонна верить разным очернителям и фальсификаторам отечественной истории. Поэтому есть необходимость доказывать молодому поколению преобразующую роль и всемирно-историческое значение этого события.

В. И. Ленин гениально рассчитал момент совершения революции, когда обстоятельства сложились так, что ни внутри страны, ни в стане союзников и противников России на международной арене, никто не смог помешать большевикам прийти к власти. Недаром накануне революционных событий он убеждал своих соратников поторопиться и говорил: «Промедление смерти подобно». Действия большевиков были тщательно взвешены и спланированы.

Таким образом, Великая Октябрьская социалистическая революция создала общественно-политический строй, которого никогда не было в истории человечества.

Мое мнение как историка и гражданина заключается в следующем: как ни спорили в свое время о значении Великой Французской революции ХVIII века, она так и осталась в истории Великой. И также сопоставимо значение Октября 1917-го. Именно это событие отделяет Новую историю от Новейшей, а не формальное окончание Первой мировой войны, произошедшее годом позже. И пусть ВОСР называется теперь в школьной программе Октябрьской революцией 1917 года или просто даже переворотом, но именно она, а не Компьенское перемирие или Брестский мир 1918 года ознаменовала фактический конец изнурительной и бессмысленной войны, спасительный мир для большинства народов, участвующих в этой бойне по воле своих правительств.

Завоевания Октября огромны, неоспоримы и имеют мировое значение: впервые в мире ликвидирована безграмотность народных масс и безработица, трудящиеся получили бесплатное образование (включая высшее), здравоохранение и социальную защиту, избавились от эксплуатации и угнетения. Развитые капиталистические страны лишь к концу ХХ века смогли похвастаться лучшим социальным обеспечением, чем в Советском Союзе, превратившемся в могучую индустриальную державу. С Советским Союзом считались, его уважали, искали дружбы и опасались вражды.

За годы советской власти в СССР сформировалась новая историческая общность – советский народ. И пусть сегодня представителей этого поколения советских людей некоторые называют иронически «гомо советикус», другие презрительно «совки», но сами бывшие граждане СССР (и я себя отношу к их числу) продолжают с уважением и гордостью вспоминать свою некогда огромную, могучую, сильную и любимую державу.

Открыв эру всеобщего обновления, Октябрьская революция резко ускорила мировой революционный процесс, придав ему всемирный характер, пробудив к революционному движению трудящиеся массы всех континентов, всех стран. Это судьбоносное событие практически перевернуло не только весь мир, но и кардинально изменило ход самой истории.

Наталья ТКАЧЕНКО,

учитель истории и обществоведения гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи.