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Город готовится к тысячелетию. Идет благоустройство

07.11.2018 08:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста многие предприятия, организации и учреждения уже ведут работу по ремонту фасадов и реконструкции зданий, обустройству новых цветочных клумб, осуществляется снос старых и посадка новых деревьев и другие виды работ. Активно в эту деятельность включились предприятия, организации и учреждения Ленинского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60396.php

Город готовится к тысячелетию. Идет благоустройство

ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» заканчивает оформление стены, прилегающей к предприятию, художественными сюжетами исторической тематики.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60396.php

Город готовится к тысячелетию. Идет благоустройство

Активно благоустраивает территорию строящихся новых домов ОАО «Полесьежилстрой».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60396.php

Город готовится к тысячелетию. Идет благоустройство

СП ОАО «Брестгазоаппарат» выполнил работы по благоустройству территории части улиц Орджоникидзе, Кирова и Горького, произведены работы по ремонту фасада фирменного магазина «Гефест» по улице Горького, для удобства пользования детскими колясками устроен пандус в общежитии по улице Мичурина, 56/2, по улице Строительная, 58 выполнены работы по устройству стоянки на 55 парковочных мест.

КУПП «Брестское котельное хозяйство» провело работы по благоустройству территории, прилегающей к административному зданию, и котельным, где производились работы по модернизации оборудования, выполнен ремонт фасадов. На стены ЦТП нанесены тематические рисунки.

 
Теги: Брест
 
 
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В соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста многие предприятия, организации и учреждения уже ведут работу по...
 
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