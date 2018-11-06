Город готовится к тысячелетию. Идет благоустройство

В соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста многие предприятия, организации и учреждения уже ведут работу по ремонту фасадов и реконструкции зданий, обустройству новых цветочных клумб, осуществляется снос старых и посадка новых деревьев и другие виды работ. Активно в эту деятельность включились предприятия, организации и учреждения Ленинского района.



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ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» заканчивает оформление стены, прилегающей к предприятию, художественными сюжетами исторической тематики.



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Активно благоустраивает территорию строящихся новых домов ОАО «Полесьежилстрой».



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СП ОАО «Брестгазоаппарат» выполнил работы по благоустройству территории части улиц Орджоникидзе, Кирова и Горького, произведены работы по ремонту фасада фирменного магазина «Гефест» по улице Горького, для удобства пользования детскими колясками устроен пандус в общежитии по улице Мичурина, 56/2, по улице Строительная, 58 выполнены работы по устройству стоянки на 55 парковочных мест.

КУПП «Брестское котельное хозяйство» провело работы по благоустройству территории, прилегающей к административному зданию, и котельным, где производились работы по модернизации оборудования, выполнен ремонт фасадов. На стены ЦТП нанесены тематические рисунки.