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Однодневная выставка-перфоманс «Триада» состоялась в клубе «Абрис» в Бресте
07.11.2018 08:46 — Разное | Виртуальный Брест
6 ноября 2018 года в клубе «Абрис» прошла однодневная выставка-перфоманс «Триада».
Скульптор Александр Лазерко познакомил зрителей со своими новыми скульптурами.
Их всего 3. Объединенных одной темой. Вырезанных из дерева одним талантливым автором.
Скульптор снял с материала все лишнее, чтобы зритель увидел женщину. Её образ – в изгибающихся линиях виолончели, в окне деревянной избы, пускающем лучи солнца на репетирующий рояль с черными и белыми клавишами, в приоткрытом створе театрального занавеса.
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6 ноября 2018 года в клубе «Абрис» прошла однодневная выставка-перфоманс «Триада». Скульптор Александр Лазерко познакомил зрителей со своими новыми скульптурами. ...
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