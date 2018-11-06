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Однодневная выставка-перфоманс «Триада» состоялась в клубе «Абрис» в Бресте

07.11.2018 08:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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6 ноября 2018 года в клубе «Абрис» прошла однодневная выставка-перфоманс «Триада».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60395.php

Однодневная выставка-перфоманс «Триада» состоялась в клубе «Абрис» в Бресте

Скульптор Александр Лазерко познакомил зрителей со своими новыми скульптурами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60395.php

Однодневная выставка-перфоманс «Триада» состоялась в клубе «Абрис» в Бресте

Их всего 3. Объединенных одной темой. Вырезанных из дерева одним талантливым автором.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60395.php

Однодневная выставка-перфоманс «Триада» состоялась в клубе «Абрис» в Бресте

Скульптор снял с материала все лишнее, чтобы зритель увидел женщину. Её образ – в изгибающихся линиях виолончели, в окне деревянной избы, пускающем лучи солнца на репетирующий рояль с черными и белыми клавишами, в приоткрытом створе театрального занавеса.

 
 
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6 ноября 2018 года в клубе «Абрис» прошла однодневная выставка-перфоманс «Триада». Скульптор Александр Лазерко познакомил зрителей со своими новыми скульптурами. ...
 
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