Однодневная выставка-перфоманс «Триада» состоялась в клубе «Абрис» в Бресте

6 ноября 2018 года в клубе «Абрис» прошла однодневная выставка-перфоманс «Триада».



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Скульптор Александр Лазерко познакомил зрителей со своими новыми скульптурами.



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Их всего 3. Объединенных одной темой. Вырезанных из дерева одним талантливым автором.



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Скульптор снял с материала все лишнее, чтобы зритель увидел женщину. Её образ – в изгибающихся линиях виолончели, в окне деревянной избы, пускающем лучи солнца на репетирующий рояль с черными и белыми клавишами, в приоткрытом створе театрального занавеса.