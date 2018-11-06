Какие ассоциации вызывает у наших современников День Октябрьской революции?

В преддверии праздника «Авангард» поинтересовался у жителей Будакошелевщины, которым довелось родиться или жить в населенных пунктах, которые своим возникновением обязаны Великому Октябрю, какие ассоциации вызывает у них 7 ноября?

Валентина САКОВЧУК до 1979 года проживала в п. Новая Жизнь Губичского сельсовета, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает работать дояркой:





– Прекрасно помню то время, когда День Октябрьской революции был настоящим праздником, к которому мы готовились заранее. В нашем населенном пункте, образованном в 1920 году, проживало около трехсот человек. Почти все трудоспособное население работало в колхозе имени Энгельса, была своя начальная школа и магазин, поэтому жизнь у нас кипела. Накануне праздника деревня преображалась, вывешивались флаги и все с нетерпением ждали начала торжественного митинга, который всегда заканчивался концертом. Сейчас, к сожалению, от нашего населенного пункта почти не осталось и следа, да и праздник утратил свое былое величие. Такова жизнь.

Тамара МИЛЬЯЧЕНКО с 1967 года проживает в деревне Ленино Октябрьского сельсовета, работала в полеводческой бригаде, в настоящее время является старостой д. Ленино и Мачулище:





– Мы – люди старой закалки, выросли на советской идеологии, всегда верили в идеи Красного Октября и вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Как и наши деды и прадеды, мы хотели жить в мире, где все равны и свободны, поэтому всю жизнь трудились, не жалея сил, чтобы у наших детей было светлое будущее, без войн и потрясений. Историю нельзя переписать, и то, что уже случилось, назад не вернешь. В праздновании Дня Октябрьской революции нет ничего плохого, и память об этом событии необходимо сохранить для наших потомков, ведь это наше общее прошлое.

Наталья ДАШКЕВИЧ проживает в агрогородке Октябрь на ул. Ленина, работает библиотекарем в школе:





– Больше века отделяет нас от незабываемых дней Октября 1917 года. Для людей старшего поколения этот праздник связан с преобразованиями, изменившими жизнь и ход истории. И я, как историк, вижу, что отношение к революции сейчас неоднозначное, события тех далеких лет интерпретируются по-разному. Но, как бы то ни было, необходимо знать свое прошлое, чтобы лучше его понять и не повторить ошибок в будущем. Для людей старшего поколения, рожденных в СССР, День Октябрьской революции навсегда останется в памяти праздником, который отмечали с широким размахом. Люди выходили на демонстрации и парады, несли яркие флаги и были тем счастливы. И ничего плохого в этом не было, ведь мы общались. Всегда старались посмотреть парад на Красной площади. Мои родители, по традиции, накрывали праздничный стол с самыми лучшими угощениями. 7 ноября для нас стоял в одном ряду с Новым годом и нисколько не уступал ему в значимости.

Людмила ПОДАНЕВА проживает в агрогородке Октябрь на улице Октябрьской, работала фельдшером, сейчас на заслуженном отдыхе:





– Я навсегда запомнила 7 ноября далекого 1967 года, когда произошла реорганизация сов-хоза «Коммунар» и наш населенный пункт Сталино переименовали в Октябрь. Этот день сохранился в моей памяти как яркое и незабываемое событие, которое и сегодня, спустя столько лет, вспоминаю с большой теплотой. Местные активисты организовали шествие и демонстрацию. На головах у молодых людей красовались буденовки, а в руках у них были алые флаги. Не ошибусь, если скажу, что вся деревня от мала до велика тогда присутствовала на празднике. В то время мы чувствовали себя большим и единым целым, у нас были достойные примеры, на которых мы равнялись, и верили в светлые идеалы. Ведь воспитывались на трудовых и военных подвигах наших сверстников. Мы все стремились к светлому будущему и понимали, что можем достичь его только упорным и самоотверженным трудом. Убеждена, что нынешнему поколению нужно делать правильные выводы и брать из прошлого только лучшее.

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.