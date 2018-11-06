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Как приготовить картошку, чтобы не растолстеть? Секреты правильного питания в холода от диетолога

07.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Почему отварные морковь и свекла не подходят для ужина? Как правильно есть картофель, чтобы не поправиться? Чем белорусу можно заменить моллюски? И что делать с неуемным голодом, который приходит вместе с холодами? Составляем осеннее меню вместе с врачом, экспертом по правильному питанию и директором студии похудения Светланой Кашицкой.


Капусту квасим, картофель запекаем

Осень — «звездный час» вкусных и полезных овощей. Диетолог рекомендует включить в свой рацион огурцы, помидоры, болгарский перец, морковь, тыкву, кабачки, баклажаны, капусту, свеклу, репчатый лук, чеснок.

— Особенно хочу выделить капусту: ее по праву называют «королевой огородов». В ее составе есть белки, углеводы, клетчатка, минералы, витамины. Среди разновидностей капусты белокочанная — лидер по содержанию железа, — отмечает Светлана Кашицкая. — Чтобы любой сорт капусты приносил максимум пользы, термическая обработка должна быть сведена к минимуму. Замечательный вариант — квашеная капуста. Ее достаточно съедать всего 150 г, чтобы получать дневную норму витамина С. Кроме него в квашеной капусте есть витамин К и витамины группы В.


dach.ru

Летом от большого количества солнечного света в организме вырабатывается достаточно витамина D. Альтернативой сейчас будут фрукты и овощи оранжевого цвета: перец, тыква, морковь, цитрусовые.

— Сладкоежкам на заметку: знаете ли вы, что римские красавицы вместо конфет ели морковь? Может быть, поэтому и сохраняли свою красоту и молодость. Важный элемент моркови — каротин. В процессе жизнедеятельности он превращается в витамин А, который укрепляет иммунную систему, участвует в обменных процессах, улучшает деятельность мозга, зрение, способствует нашей физической выносливости. Он влияет и на гормональный фон, улучшает функцию щитовидной железы, — обращает внимание диетолог.


edimdoma.ru

Морковь, как и свеклу, полезнее есть сырой. В отварной разрушается витамин С, и клетчатка превращается в простые углеводы, резко увеличивая гликемический индекс продукта. Поэтому отварные морковь и свеклу не стоит употреблять после 17 часов, а чтобы снижать вес, исключите их полностью.

А что насчет нашего национального продукта — картофеля?

— Если не хотите поправиться, не ешьте его на ужин и не соединяйте с жирной пищей. Готовьте картофель на обед с овощами и без масла, — советует Светлана Кашицкая. — Кушать его лучше отварным или запеченным в мундире, например, дольками в духовке, причем охлажденным.


ivona.bigmir.net

Сладкие импортные фрукты и ягоды, которых теперь полно на прилавках, не стоит включать в рацион в неограниченном количестве. К примеру, виноград содержит много сахара и имеет высокий гликемический индекс. Он нежелателен для людей с избыточным весом и вреден при сахарном диабете. Не стоит есть эту ягоду во второй половине дня, как и любые другие быстрые углеводы. Лучшее время для винограда — до обеда. Чтобы оставаться стройными, съедайте его не более 150 г в день.

Лучший ужин с любимым — это грибы

Грибы благодаря содержанию в них цинка можно считать белорусской альтернативой морепродуктам.

— Цинка человеку нужно в целом немного, зато каждый день, так как наш организм его не запасает. А особенно важен этот элемент для мужчин. Не зря говорят, что лучший ужин с любимым — это устрицы и шампанское. Но если приготовить грибы, результат будет ничуть не хуже! — делится Светлана Кашицкая.

Грибы по составу минералов сходны с фруктами, по количеству углеводов — с овощами, богаты на белок, практически не содержат жиров и на 90% состоят из воды.

Благодаря большому количеству цинка и витаминов группы В они полезны для нервной системы, предупреждают эмоциональные расстройства. Наличие витамина D делает грибы полезными для здоровья кожи, костей, зубов, ногтей и волос.

Наиболее ценными по своим питательным и целебным качествам считаются белые грибы, подберезовики, подосиновики, волнушки, маслята, грузди, рыжики и даже сыроежки.


vokrugsveta.ru

Почему так хочется есть?

Когда холодает, всегда хочется чего-нибудь сытного и жирного. По словам диетолога, это не наша личная слабость, а абсолютно логичный результат изменения погоды.

— Аппетит растет сразу по двум причинам, — объясняет Светлана Кашицкая. — Во-первых, ощутив снижение температуры и сокращение светового дня, организм начинает готовиться к трудным временам. Готовиться — значит запасать энергию, то есть жир. Во-вторых, для поддержания температуры тела и обеспечения функционирования всех систем организма, нужны дополнительные калории. Поэтому при снижении температуры воздуха наш организм запускает защитные механизмы.

Чтобы сохранять тепло и при этом не переедать, есть несколько способов: надевать побольше теплой одежды, больше двигаться или включить в рацион горячую пищу (те же супы) и питье.

 
 
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Составляем осеннее меню вместе с врачом, экспертом по правильному питанию и директором студии похудения Светланой Кашицкой.
 
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