Студентка из Пинска поборется за право представлять Брестскую область на республиканском конкурсе «Студент года»



Студентка Полесского государственного университета Елена Гречная поборется за право представлять Брестскую область на республиканском конкурсе «Студент года», сообщили организаторы корреспонденту pinsknews.by

В областном этапе конкурса примут участие также студентки Брестского государственного технического университета Полина Лисовская и Дарья Ярошевич, студентк Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Ольга Морозюк и студент Барановичского государственного университета Михаил Ольшевский.

Традиционно конкурс проходит на базе вуза, где учится студент-победитель предыдущего года. В прошлом году лучшим студентом Брестчины стала Анастасия Гурпа из ПолесГУ. В нынешнем году областной этап республиканского конкурса «Студент года» состоится 8 ноября в 17.00 в актовом зале учебного корпуса № 3 Полесского госуниверситета по адресу: ул. Пушкина, 4.

Организаторами конкурса являются Брестский областной комитет ОО «БРСМ» и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома при поддержке учреждений высшего образования Брестской области.