ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студентка из Пинска поборется за право представлять Брестскую область на республиканском конкурсе «Студент года»

07.11.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Студентка из Пинска поборется за право представлять Брестскую область на республиканском конкурсе «Студент года»
Студентка Полесского государственного университета Елена Гречная поборется за право представлять Брестскую область на республиканском конкурсе «Студент года», сообщили организаторы корреспонденту pinsknews.by

В областном этапе конкурса примут участие также студентки Брестского государственного технического университета Полина Лисовская и Дарья Ярошевич, студентк Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина  Ольга Морозюк и студент Барановичского государственного университета Михаил Ольшевский.

Традиционно конкурс проходит на базе вуза, где учится студент-победитель предыдущего года. В прошлом году лучшим студентом Брестчины стала Анастасия Гурпа из ПолесГУ. В нынешнем году областной этап республиканского конкурса «Студент года» состоится 8 ноября в 17.00 в актовом зале учебного корпуса № 3 Полесского госуниверситета по адресу: ул. Пушкина, 4.

 

Организаторами конкурса являются Брестский областной комитет ОО «БРСМ» и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома при поддержке учреждений высшего образования Брестской области.

 

Оставить комментарий

« Ушёл из жизни заведующий инфекционным отде­лением больницы «Молотковичи» Алек­сандр Шарецкий
На протяжении 29 лет во второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества »
Новости дня
Новости разные
 
Составлен рейтинг самых загрязненных городов Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Свислочская газета
Единство
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика