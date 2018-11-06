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Детальный план исторического центра Пинска будет разработан в 2019 году

07.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Детальный план исторического центра Пинска будет разработан в 2019 году
Правительство Беларуси постановлением № 792 от 5 ноября утвердило перечень градостроительных проектов, которые будут заказаны в 2019 году.

Постановлением предусмотрена разработка детального плана исторического центра Пинска с проектом регенерации исторической застройки.

Также в перечень включены:

  • в Брестской области — схемы комплексной территориальной организации Кобринского и Пружанского районов;
  • в Витебской — детальный план исторического центра Полоцка с проектом регенерации исторической застройки и схемы комплексной территориальной организации Глубокского, Оршанского и Полоцкого районов;
  • в Гомельской области — схемы комплексной территориальной организации Калинковичского, Петриковского и Речицкого районов;
  • в Гродненской — генеральный план Гродно, детальный план исторического центра Гродно с проектом регенерации исторической застройки  и детальный план планировочного участка ”Соничи“ специального туристско-рекреационного парка ”Августовский канал“;
  • в Минской области — генеральный план Жодино и схемы комплексной территориальной организации Борисовского, Воложинского и Слуцкого районов;
  • в Могилевской области — схемы комплексной территориальной организации Могилевского и  Белыничского районов.

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