Детальный план исторического центра Пинска будет разработан в 2019 году

Правительство Беларуси постановлением № 792 от 5 ноября утвердило перечень градостроительных проектов, которые будут заказаны в 2019 году.
Постановлением предусмотрена разработка детального плана исторического центра Пинска с проектом регенерации исторической застройки.
Также в перечень включены:
в Брестской области — схемы комплексной территориальной организации Кобринского и Пружанского районов;
в Витебской — детальный план исторического центра Полоцка с проектом регенерации исторической застройки и схемы комплексной территориальной организации Глубокского, Оршанского и Полоцкого районов;
в Гомельской области — схемы комплексной территориальной организации Калинковичского, Петриковского и Речицкого районов;
в Гродненской — генеральный план Гродно, детальный план исторического центра Гродно с проектом регенерации исторической застройки и детальный план планировочного участка ”Соничи“ специального туристско-рекреационного парка ”Августовский канал“;
в Минской области — генеральный план Жодино и схемы комплексной территориальной организации Борисовского, Воложинского и Слуцкого районов;
в Могилевской области — схемы комплексной территориальной организации Могилевского и Белыничского районов.