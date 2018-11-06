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Человек воспитанный. Как подняться на новую ступень эволюции, рассказывает специалист по этикету

07.11.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Наверняка, если спросить любого человека на улице, знаком ли он с правилами этикета, он ответит: «Конечно!». Все мы здороваемся при встрече и желаем друг другу приятного аппетита, знаем, в какой руке держать вилку и как открывать дверь даме, которая входит в помещение. Но не все так просто.

Стоит нам оказаться в обществе, которое действительно живет по правилам этикета, мы начинаем чувствовать себя неловко: мужчины встают, когда в комнату входит женщина, на деловой встрече люди в определенном порядке приветствуют друг друга, стол накрывают с каким-то невероятным количеством приборов, а для каждого вида вина — свой бокал.

Неискушенному жителю постсоветского пространства может показаться, что все эти манеры излишни, однако как только он пересекает границу и оказывается в каком-нибудь небольшом французском городке, он с тоской отмечает: «Умеют же жить люди!».

Как же этим людям, которые умеют жить, удается запомнить многочисленные правила, которые в итоге делают их быт комфортным и приятным? Сегодня мы поговорим о способах «воспитания» хороших манер у людей, чьи привычки уже давно сложились.

Об авторе:


Оксана Зарецкая — основательница Школы этикета и культуры Оксаны Зарецкой, культурный эксперт, специалист по этикету, блогер. В профессиональном багаже Оксаны Зарецкой работа с дипломатическим корпусом в Женеве, сотрудничество с историком моды Александром Васильевым, организация образовательных и культурных проектов в Швейцарии и Беларуси, объединивших сотни людей. Оксана читает лекции по культуре на трех языках для художественных галерей и лекториев и ведет блог об искусстве и этикете, который читает более 20 тысяч человек по всему миру.

Секрет правил этикета и хороших манер не в сложном наборе традиций и обычаев, а в любви к комфорту и красоте, которыми они пронизаны. Не сплетничать, обращать внимание на настроение собеседника, не нарушать его личные границы, начинать обед всем одновременно, носить элегантную одежду — все это следствие внимательного отношения к окружающим и бережного — к себе.

И тогда в голову человека приходит понимание, что этикет — это важно и нужно. Он, как правило, идет в книжный магазин, покупает свод правил хороших манер, начинает читать и… пугается. Это так сложно! Однако так может показаться только с первого взгляда. Если вы решили продолжать, вам поможет методика введения этих новых правил в повседневную практику. Главные принципы: последовательно и постепенно.


pinterest.com

Разделяй и властвуй

Все правила этикета разделены на тематические блоки: выход в свет, общение с домашними, стиль и внешний вид, столовый этикет, деловой протокол… И вводить их в жизнь тоже надо по блокам. Когда вы обедаете, думайте про сервировку, когда одеваетесь — про одежду. Не стоит вносить изменения в ежедневную практику сразу во всех сферах. Вы запутаетесь и устанете, а ваши домашние и коллеги и вовсе могут восстать против такого количества нововведений. Они ведь на это не подписывались.

Выделите темы, по которым вы бы хотели поработать первую очередь. Например, устроившись в крупную компанию или открыв собственное дело, особое внимание обратите на правила делового этикета.

Если вы хотите разнообразить свою светскую жизнь, завести новых друзей после переезда или адаптироваться в новой компании, проштудируйте книги и статьи по вопросам светского общения и этикета: искусство small talk, организация приемов, походы в гости, подарки и публичная жизнь.


femina.hu

Безусловным плюсом такого подхода будет и то, что у вас будет возможность сразу отработать на практике новые знания, включить их в ежедневную практику. Такая актуализация сделает усвоение материала более простым, надежным и оправданным. Согласитесь, странно было бы изучать правила организации светских раутов, если вы совершенно непубличный человек, или досконально разбираться в тонкостях офисного дресс-кода, если вы работаете сами на себя и у вас нет нужды носить костюмы и платья-футляры.

Шаг за шагом

Составьте список правил, которые вы намерены ввести в свою ежедневную практику. Этот список должен идти от простого к сложному, а каждый новый пункт в идеале координируется с предыдущим. Так, например, может выглядеть процесс освоения столового этикета:

  • использовать разные тарелки для основных блюд, закусок и десертов;
  • завести соответствующие столовые приборы для рыбы, салатов, стейков, сладкого и пр.;
  • купить полотняные салфетки и скатерть вместо бумажных;
  • пить напитки из предназначенных для них стаканов и бокалов;
  • делать разную сервировку на завтрак, чайную паузу, обед и ужин;
  • придумать особенные сервировки для особенных событий: день рождения, Новый год, приход гостей на чай;
  • организовать дома приемы разного типа, заранее предупредив гостей об особенностях этой встречи, чтобы они тоже оказались готовы.

Такая пошаговая стратегия позволит вам уделять внимание каждому этапу, запоминать детали и проще к ним привыкать. Воспринимайте это как игру, правила которой постепенно дополняются все большими подробностями. Уже через месяц последовательной работы в этом направлении вы увидите тот большой путь, что прошли.


chillitorun.pl

Делу время

Есть мнение: чтобы сформировалась привычка, нужно не меньше 21 дня. Возьмите на вооружение эту идею и заведите себе «Календарь этикет-привычек». Это разлинованный лист, где каждой строчке соответствует новая привычка, которую вы хотите освоить, а каждой клеточке — день, когда вы успешно выполняли это действие.

Не спешите вводить новые привычки, пока не закрепились старые. Иначе вам будет сложно отследить правильность и регулярность выполнения всех пунктов сразу.

Ваш «Календарь этикет-привычек» может содержать такие пункты, касающиеся, например, деловых отношений:

  • отвечать на рабочие письма не позже двух суток с момента их получения;
  • здороваться со всеми коллегами за руку (актуально для женщин в бизнесе, которые стремятся подчеркнуть свой профессиональный статус);
  • на конференциях, переговорах, форумах знакомиться не менее чем с 10 новыми людьми;
  • избегать сплетен и нерабочих разговоров в рабочее время;
  • следить за чистотой речи и не использовать нецензурные и просторечные слова;
  • быть пунктуальным, не позволять себе опоздания, вовремя делать работу и проводить встречи.

Это кажется просто, но требует постоянной концентрации на простых задачах. Примерно через 21 день они станут автоматическими, и можно будет переходить к следующему пункту, не забывая контролировать предыдущие.

Одним махом

Некоторые задачи проще решаются, если сделать их за один раз.

Например, вместо того, чтобы постоянно искать свободные вешалки в шкафу, выделите время, чтобы полностью пересмотреть всю одежду и основательно проредить содержимое гардероба. Возможно, что-то несезонное можно спрятать подальше, перевесить ближе актуальные вещи и наконец-то понять, сколько вешалок надо докупить, чтобы парочка всегда оставалась свободной — для мокрой одежды с улицы и гостевых пальто. Таким образом вы гарантируете не только порядок в шкафу, но и бережное отношение к одежде своих гостей.

Также за один раз можно решить вопрос и с тем, насколько ваш гардероб соответствует дресс-коду, который требует ваша повседневная жизнь. Переберите всю одежду, разделите ее на группы: для дома, для отдыха, для работы. Посмотрите, что старое и неактуальное вы могли бы выбросить, передарить, отдать на благотворительность. Составьте гардеробные капсулы, определите список вещей, которые надо докупить, и отправляйтесь на шопинг.

Такая работа требует времени, но позволяет вам свести утренние мучения выбора к минимуму — у вас уже будут готовые комплекты, соответствующие ситуации.


femmie.ru

Этот же подход работает и в отношении столовых приборов.

Анализируй это

Одна из важных задач этикета — производить правильное впечатление. Аккуратная одежда, хорошие манеры, грамотная речь, сдержанное поведение помогают нам наладить отношения с окружающими и упростить общение с ними. Но ошибки в этих вопросах способны и серьезно усложнить нам жизнь.

Попросите своих знакомых дать вам обратную связь: насколько вы удобны в общении, какими словами они могли бы вас охарактеризовать, с чем вы у них в первую очередь ассоциируетесь. Соберите такую информацию не менее чем с десяти человек. Причем желательно попросить это сделать не только у ваших добрых друзей. Они склонны нам говорить только приятное. Обратитесь с этим вопросам и к своим коллегам, нейтрально настроенным людям.

Разделите всю полученную информацию на три группы: внешность, коммуникация и личность. Среди оценок часто встречаются слова о том, что вас трудно поймать, вы закрыты, непредсказуемы, резки? Это повод задуматься о работе над культурой общения. В полученных характеристиках ни слова нет о внешности? Это тоже можно расценить как сигнал — посыл, создаваемый вашей внешностью или такой слабый, что о нем не говорят, или так неряшлив, что отмечать это неловко. В случае сомнений задайте прямой вопрос близкому человеку. Возможно, вас ждут откровения.

Согласно полученной таким образом информации, вы сможете понять, над какими вопросами этикета вам стоит поработать.

Copy-Paste

Обратите внимание на свое окружение. Оно влияет на нас самым непосредственным образом. Постарайтесь ближе общаться с людьми с высокой культурной планкой, с красивым языком, изысканным стилем, хорошим воспитанием. Со временем мы начинаем перенимать их манеры и ценности, расширяем свой опыт за счет нового взгляда на мир, который они нам демонстрируют.

Подумайте о тех людях, чьи манеры и воспитание вас восхищают, отметьте, что именно в их жестах и поведении создает такой приятный образ, и попробуйте ввести это в свою жизнь. Работая на образец, или даже несколько, у вас будет ясная картинка, к какой цели надо двигаться. В ситуациях сомнения можно даже задавать себе вопрос из разряда: «А как бы на моем месте ответила английская королева?».

Двигаясь таким образом от пункта к пункту, от недели к неделе, вы сможете включить этикет в свою жизнь самым естественным и надежным способом.

 
 
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Все мы здороваемся при встрече и желаем друг другу приятного аппетита, знаем, в какой руке держать вилку и как открывать дверь даме, которая входит в помещение. Но...
 
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