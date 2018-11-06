C днем рождения, дива! Цитаты и потрясающие фотографии 51-летней Оксаны Фандеры

Пусть в этом внезапном выходном будет больше красоты. Делимся с вами цитатами и фотографиями сегодняшней именинницы — талантливой актрисы и мудрой женщины Оксаны Фандеры. Сегодня этой красавице исполняется 51 год.

Уже 28 лет ей удается сохранять отношения с мужем — актером Филиппом Янковским. В этом браке появилось двое детей — сын Иван и дочь Лиза, которые уже совсем взрослые. В это трудно поверить, ведь актриса так же хороша, как и в начале карьеры.

В чем секрет? Возможно, в ее подходе к жизни, ведь, как не раз признавалась в интервью сама Фандера, диет, изнуряющих тренировок и пластических операций в ее биографии не было.





О мужчинах и отношениях

«В мужчинах меня подкупает молчание. Бывает, что ты обращаешь внимание на человека, есть в нем что-то загадочное, а потом он начинает говорить, и ты думаешь: какая жалость…»

«Наша семья — это… как веревка, белье и прищепка — все друг для друга. Веревка без белья не нужна на улице. Белье без веревки не будет висеть. Но белье не будет висеть на веревке, если не будет прищепки. И кто из них что друг для друга… Наши отношения — это определенная форма игры, детской игры. Мы получаем удовольствие от того, как мы существуем рядом. У нас нет долженствования, у нас нет той системы координат, которая обычно принята в семье. И мы продолжаем учиться друг у друга каким-то очень важным для роста каждого из нас вещам».

«Я никогда не мучаю Филиппа ревностью, подозрениями. Не выясняю отношений, не диктую своих условий, не ставлю ультиматумов, понимая, что творческий человек должен быть свободен».





О красоте

«Женщину делает красивой уверенность в себе. Это в первую и в последнюю очередь, все остальное — сопутствующие товары. Мужчины чувствуют именно уверенность, они не обращают внимания на внешний вид, как некоторые привыкли думать. Мы же вообще по большому счету одеваемся для себя и для женщин, которые нас могут увидеть, а мужчины нас по-другому считывают. В искусстве и кино, в частности, есть такое понятие — „золотое сечение“. Это когда черты лица идеально расположены по отношению друг к другу. Так вот, есть женщины, у которых это „золотое сечение“ напрочь отсутствует, и фигура у нее не та, о которой многие мечтают, но то, как она себя преподносит, как она себя ощущает, говорит о том, что у нее все в порядке. И мужчины именно к таким тянутся, потому что все мы тянемся к гармоничным людям, которые распространяют положительную энергию вокруг».





«Я всегда убегала от красивости и в результате добежала до ролей, в которых не столь важно, как выглядишь… Слово „красиво“ меня пугает, потому что если нет глубины, то все теряет смысл».

«Мне нравится небрежность в одежде. Я не знаю, делает ли это человек сознательно или он сам по себе такой, но если в его одежде присутствует элемент случайности, я всегда обращаю на него внимание. Мне не нравится, когда в одежде четко рассчитаны цвета, фасон, когда все как-то идеально. Например, мне нравится стиль Кейт Мосс — в ней нет лоска, как, например, у Виктории Бекхэм. Мне неинтересно ее разглядывать, кажется, что она договорилась с собой, что не будет улыбаться, придумала себе образ, продуманный до мелочей, и мне, например, немного скучно… Хочется чувствовать в людях больше жизни. Мне нравится, когда создается впечатление, что человек только проснулся».

Об отношении к жизни и саморазвитии

«Почитайте книгу, послушайте музыку, подумайте о чем-то — что угодно, только не тупите! Нельзя останавливаться в развитии. Не надо бояться оступиться, свернуть не туда. Стоять на месте — вот самое страшное».

«Какой у меня главный посыл в этой жизни? На эту тему мне очень понравилось высказывание Мадонны. В одном из интервью ее спросили, что бы она со своими знаниями, опытом, философией изменила, если бы смогла вернуться в свои двадцать лет. Мадонна ответила, что сказала бы себе единственную фразу, которой придерживалась всю жизнь: «Никогда ни к чему не относитесь серьезно».

«Возможно, это детство во мне до сих пор играет, но мне кажется: если ты чувствуешь себя открытым и уверенным, вряд ли что-то очень плохое может с тобой произойти. Можете считать это моей дурацкой наивностью, но мне кажется: то, чего мы боимся, с нами и происходит. Страх — такой же магнит, как и ненависть, как и зависть».





«Кажется, у меня вообще нет амбиций, я не понимаю, что это такое. А было бы интересно узнать: как с ними живут люди? Что они чувствуют? Наверное, я смогла бы в этом разобраться, если бы мне предложили роль карьеристки. Вот тогда, погрузившись в эту роль с головой, я бы все узнала. Но пока мне такой роли не предложили. И я не понимаю, к чему, по большому-то счету, надо стремиться. Много денег, много славы? И что? Ну вот мы с вами сидим в хорошем ресторане. И можем, если захотим, заказать все блюда, какие есть в меню. И наверное, если постараемся, сможем съесть хотя бы часть, хотя бы самые вкусные. А остальные — попробуем. Но потом-то мы все равно встанем и уйдем! Вы понимаете, о чем я?»





«Люди могут иногда мешать или раздражать, но ведь за каждым из них стоит… любовь. Каждого человека кто-то любит, понимаете? Мужчина, женщина, дети, родители. Надо только уметь разглядеть эту любовь за каждым человеком».

История про Джулию Робертс из Илнстаграма Оксаны Фандеры

«9 утра. Поворот с Университетского на Лужнецкую эстакаду. На бордюре сидит девушка, вся в белом, уткнувшись лицом в колени. Проезжаю, вздыхаю, включаю аварийку, сдаю задом, открываю окно:

— Что случилось у вас?

Лицо отрывается от коленей, это сильно пьющее лицо с отсутствием верхнего ряда зубов:

— Машину ловлю, никто не останавливается…

— Пьете?

— Нет.

— Пьете?

— Нет. Да. Вчера только.

— Где живете?

— Курская.

— Ок, до метро довезу, садитесь.

Едем.

— Как зовут вас?

— Света.

— Ясно. А меня…

Света перебивает меня взглядом в упор и стремительно меняющимся выражением лица:

— Вы актриса? Вы знаменитая актриса?

— Эээ…

— Вы. Знаменитая. Актриса. Боже.

— Света, я…

— Не может быть, я не верю, никто не поверит, я с вами еду, вы настоящая?

— Света, я настоящая, я…

— Боже, я вас не слышу вообще, я не верю, вы со мной разговариваете! Вы по-русски говорите?! Вот это да… по-русски… со мной! А что вы здесь делаете? Что вы тут делаете? Ваш фильм мой самый-самый-самый любимый, я его триста раз смотрела, Арсен злился, а я наизусть его… Всего… Вообще, Джулия, можно я вас потрогаю?

Аккуратно трогает за рукав. Детские светящиеся глаза и беззубый, растянутый в улыбке рот 6-летнего ребенка, которому только что подарили слона.

— Света, послушай меня, я не…

Смотрит, но не слышит, нежно повторяет, как заведенная: «Джулия Робертс, Джулия Робертс, Джулия меня. Везет. Сама. Фильм «Красотка» название. Я сейчас заплачу».

— Пожалуйста, не надо…

Я начинаю смеяться.

— А меня, Джулия, из квартиры вчера выгнали, понимаешь? Я все по дому делала и с ихними детьми сидела, а дочка его пришла и сказала, что мы переезжаем, но ее, то есть меня, не будем брать на другую квартиру…

Я перестаю смеяться и понимаю, что пришло время высекать из этой истории мораль и пользу:

— Света, смотри, какая жизнь интересная: вчера тебя выгнали, а сегодня я тебя везу к метро. Я тебе обещаю, что с сегодняшнего дня твоя жизнь изменится, ты мне веришь?

— Да…

— Обещай, что пить бросишь прямо с сегодняшнего дня. Обещаешь?

— Да.

— Не забудешь об обещании?

— Что ты, Джулия, нет! Клянусь. Можно обниму тебя?..»