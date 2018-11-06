Лукашенко: 7 ноября - праздник мира и истинных прав человека

7 ноября - праздник мира и истинных прав человека. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с представителями трудовых коллективов дорожных организаций, которые участвовали в возведении моста, а также с жителями Житковичского района, передает БЕЛТА.

Глава государства считает символичным тот факт, что новый мост через Припять открылся накануне Дня Октябрьской революции. "Главный урок, который мы должны извлечь из истории 1917 года, - это мир, мир и еще раз мир. Должен быть мир для того, чтобы люди могли нормально жить", - убежден белорусский лидер.

"Второй урок следует из причин, которые породили Октябрьскую революцию. Это права человека, о которых мы очень много говорим, - продолжил Александр Лукашенко. - Буквально несколько часов назад я встречался с американцами, и у нас зашла дискуссия по теме Октябрьской революции (как вы понимаете, они совсем по-другому воспринимают все), мы очень долго дебатировали о правах человека, и вот я им привел пример событий того времени - вот где были нарушены права человека. Люди шли непонятно на какую войну и погибали. Право человека на жизнь было разрушено, а также право на труд - люди не имели работы, куска хлеба. Как они могли жить и кормить свои семьи?"

"Поэтому Октябрьская революция - это праздник мира и прав человека", - сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что Октябрьская революция - это не переворот, как сейчас в России некоторые говорят. "Можно назвать переворотом, но это не тот переворот, который бы они хотели видеть тогда в нашем государстве. Им все надо перечеркнуть и переписать. Вот поэтому мы в свое время, наверное, мудро поступили, оставив этот праздник в нашей истории, и не бросаем в нее камни. Вы помните, что мы не все знаем, а отсюда и не все понимаем, что там происходило", - заметил Президент. Глава государства в пример привел Китай и народ этой страны, который не забывает того, что было в их истории.

"Берегите мир, людей и истинные права на жизнь, на труд, на образование, на здравоохранение, на воспитание детей", - резюмировал Президент.