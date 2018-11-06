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Как им это удалось? Топ-7 маленьких кухонь, в которых все нравится

07.11.2018 09:09 — Разное | Tut.by  
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Если к ремонту в кухне подойти с толком, то на выходе, независимо от метража, можно получить уютный, красивый и функциональный интерьер. REALTY.TUT.BY собрал для вас лучшие идеи, как из маленькой кухни выжать максимум.

1. С белым фасадом


Фото: gost.livejournal.com

Фото: gost.livejournal.com

Фото: gost.livejournal.com

2. С мойкой вместо подоконника


Фото: design-homes.ru

3. Со столиком на двоих


Фото:ideas.vdolevke.ru

Фото:ideas.vdolevke.ru

Фото:ideas.vdolevke.ru

4. Со скандинавским настроением


Фото: design-homes.ru

5. Со встроенным холодильником


Фото:inmyroom.ru

Фото:inmyroom.ru

Фото: inmyroom.ru

6. С подоконником в качестве стола


Фото: ideas.vdolevke.ru

Фото: ideas.vdolevke.ru

7. Строгая и стильная


myhome.ru
 
 
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