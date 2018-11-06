Как им это удалось? Топ-7 маленьких кухонь, в которых все нравится

Если к ремонту в кухне подойти с толком, то на выходе, независимо от метража, можно получить уютный, красивый и функциональный интерьер. REALTY.TUT.BY собрал для вас лучшие идеи, как из маленькой кухни выжать максимум.

1. С белым фасадом



Фото: gost.livejournal.com



Фото: gost.livejournal.com



Фото: gost.livejournal.com

2. С мойкой вместо подоконника



Фото: design-homes.ru

3. Со столиком на двоих



Фото:ideas.vdolevke.ru



Фото:ideas.vdolevke.ru



Фото:ideas.vdolevke.ru

4. Со скандинавским настроением



Фото: design-homes.ru

5. Со встроенным холодильником



Фото:inmyroom.ru



Фото:inmyroom.ru



Фото: inmyroom.ru

6. С подоконником в качестве стола



Фото: ideas.vdolevke.ru



Фото: ideas.vdolevke.ru

7. Строгая и стильная



myhome.ru