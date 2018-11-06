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Как им это удалось? Топ-7 маленьких кухонь, в которых все нравится
Если к ремонту в кухне подойти с толком, то на выходе, независимо от метража, можно получить уютный, красивый и функциональный интерьер. REALTY.TUT.BY собрал для вас лучшие идеи, как из маленькой кухни выжать максимум.
1. С белым фасадом
2. С мойкой вместо подоконника
3. Со столиком на двоих
4. Со скандинавским настроением
5. Со встроенным холодильником
6. С подоконником в качестве стола
7. Строгая и стильная
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В подборке интересные идеи для ремонта маленьких кухонь.
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