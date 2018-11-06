ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мстиславле состоялась презентация бизнес-инкубатора

07.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Организация занятости населения остаётся важной и серьёзной проблемой в малых населённых пунктах. Её решению призван способствовать бизнес-инкубатор, который создан в нашем районе в рамках проекта«Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь». 

В Мстиславле состоялась презентация бизнес-инкубатора

На прошлой неделе в Мстиславле состоялась презентация бизнес-инкубатора, которую организовал и проводил директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса», учредитель и управляющий Группы Компаний REZУЛЬТАТ Евгений Зуев.

Участие в презентации приняли первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов, предприниматели района.
На презентации Евгений ознакомил присутствующих с наиболее приемлемыми направлениями развития бизнеса в нашем районе. Согласно исследовательским мероприятиям, проведённым экспертной группой, в районе могут получить развитие такие сферы деятельности, как оказание парикмахерских услуг, автосервис, торговля одеждой и агроэкотуризм.

— На мероприятиях, которые проводим в малых городах, мы видим, что интерес к теме предпринимательства в регионах достаточно высокий, — отметил Евгений Зуев. — Через свой проект, а также через создаваемые центры поддержки предпринимателей мы стараемся помочь, организуя консультации, обучая и оказывая финансовую поддержку. Проект «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» (или «Малые города») реализуется Программой развития ООН и Министерством экономики Беларуси при финансовой поддержке Российской Федерации. Всего в Беларуси действует 26 бизнес-инкубаторов и более 100 центров поддержки предпринимателей.

Как один из компонентов проекта «Малые города», наряду с Кричевом и Чаусами, бизнес-инкубатор или учебный центр для предпринимателей в скором времени начнёт функционировать в Мстиславле.

В нём будет проводиться бесплатное обучение и консультации, оказываться помощь в обеспечении необходимыми ресурсами предпринимателей во время первых шагов в бизнесе.

— Недостаточно высокий уровень жизни и отсутствие достойных рабочих мест из-за низкой конкурентоспособности местной экономики, непростая демографическая ситуация, отток молодого и трудоспособного населения в большие города — проблемы развития малых и средних городов в Республике Беларусь. И Мстиславль в этом плане не исключение, — подвёл итоги презентации Виктор Косолапов. — Будем надеяться, что данный проект, который направлен на содействие эффективной занятости и самозанятости населения через стимулирование предпринимательской инициативы в сфере малого и среднего бизнеса поможет предприимчивым и инициативным жителям Мстиславщины в становлении своего дела.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Вам может быть интересно
В Мстиславле прошёл практический семинар по основам предпринимательства «Малый бизнес с результатом»
Лукашенко намерен посетить Оршу и проконтролировать выполнение поручений по развитию города
Опрос: Самозанятость — вклад в экономику страны
Работаем на благо каждого клиента
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организация занятости населения остаётся важной и серьёзной проблемой в малых населённых пунктах. Её решению призван способствовать бизнес-инкубатор, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша хочет закрыть границу для иностранцев, не привитых от кори
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Свислочская газета
Единство
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика