Организация занятости населения остаётся важной и серьёзной проблемой в малых населённых пунктах. Её решению призван способствовать бизнес-инкубатор, который создан в нашем районе в рамках проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь».





На прошлой неделе в Мстиславле состоялась презентация бизнес-инкубатора, которую организовал и проводил директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса», учредитель и управляющий Группы Компаний REZУЛЬТАТ Евгений Зуев.

Участие в презентации приняли первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов, предприниматели района.

На презентации Евгений ознакомил присутствующих с наиболее приемлемыми направлениями развития бизнеса в нашем районе. Согласно исследовательским мероприятиям, проведённым экспертной группой, в районе могут получить развитие такие сферы деятельности, как оказание парикмахерских услуг, автосервис, торговля одеждой и агроэкотуризм.

— На мероприятиях, которые проводим в малых городах, мы видим, что интерес к теме предпринимательства в регионах достаточно высокий, — отметил Евгений Зуев. — Через свой проект, а также через создаваемые центры поддержки предпринимателей мы стараемся помочь, организуя консультации, обучая и оказывая финансовую поддержку. Проект «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь» (или «Малые города») реализуется Программой развития ООН и Министерством экономики Беларуси при финансовой поддержке Российской Федерации. Всего в Беларуси действует 26 бизнес-инкубаторов и более 100 центров поддержки предпринимателей.

Как один из компонентов проекта «Малые города», наряду с Кричевом и Чаусами, бизнес-инкубатор или учебный центр для предпринимателей в скором времени начнёт функционировать в Мстиславле.

В нём будет проводиться бесплатное обучение и консультации, оказываться помощь в обеспечении необходимыми ресурсами предпринимателей во время первых шагов в бизнесе.

— Недостаточно высокий уровень жизни и отсутствие достойных рабочих мест из-за низкой конкурентоспособности местной экономики, непростая демографическая ситуация, отток молодого и трудоспособного населения в большие города — проблемы развития малых и средних городов в Республике Беларусь. И Мстиславль в этом плане не исключение, — подвёл итоги презентации Виктор Косолапов. — Будем надеяться, что данный проект, который направлен на содействие эффективной занятости и самозанятости населения через стимулирование предпринимательской инициативы в сфере малого и среднего бизнеса поможет предприимчивым и инициативным жителям Мстиславщины в становлении своего дела.