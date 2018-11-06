Комендантский час для собак ввели в Китае





передает Oxu.Az со ссылкой на газету South China Morning Post. Об этомOxu.Az со ссылкой на газету South China Morning Post.





Выйти на улицу с питомцем теперь можно только до семи утра и после десяти вечера.





Кроме того, городские власти постановили, что длина поводка не должна превышать одного метра, а выгуливать собаку теперь разрешено только взрослым.





Городской инспектор по здоровью животных пояснил, что запрет сократит количество нападений собак на людей и поможет в борьбе с распространением бешенства.





Другой представитель властей Вэньшаня заявил, что новые правила ввели по многочисленным запросам горожан.





По его словам, департамент по работе с населением каждый день получал по нескольку звонков с жалобами жителей на агрессивных собак. Но с тех пор, как был введен запрет, жалобы прекратились.





Выгул домашних животных в неположенное время не карается штрафом - представители закона будут проводить с нарушителями беседы.





По законам, существующим в Китае, владельцы собак обязаны делать им прививки и каждый год оплачивать специальную лицензию.









В зависимости от размера животного, она может составлять до 2000 юаней (290 долларов). Многие владельцы не регистрируют своих питомцев, подвергая их риску - незарегистрированных псов зачастую просто истребляют.







