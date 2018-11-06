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Передумали. "Евроторг" отложил продажу акций на Лондонской бирже до лучших времен
Крупнейший белорусский продуктовый ритейлер «Евроторг» отложил первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже из-за текущих рыночных условий. Об этом говорится в сообщении компании.
Несмотря на значительный интерес инвесторов, «Евроторг» решил продолжить IPO, когда условия рынков капитала станут более благоприятными для развивающихся рынков, говорится в сообщении.
«Евроторг» планирует пересмотреть свои планы, как только рыночные условия станут более благоприятными для оценки, отражающей истинный потенциал компании, сообщается в пресс-релизе. В то же время значительные свободные денежные потоки «Евроторга» позволят ритейлеру продолжать выполнять свою стратегию роста.
Напомним, «Евроторг» впервые озвучил планы по IPO в Лондоне в начале октября. Предполагалось выпустить глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании. «Евроторг» рассчитывал выручить около 250 млн долларов. Общая стоимость ритейлера оценивалась в диапазоне от 689 до 789 млн долларов. После IPO в свободном обращении должно было оказаться 29,1 — 32,3% акций компании. «Евроторг» «планировал использовать доходы от продажи акций для дальнейшего снижения доли заемных средств и сокращения задолженности в иностранной валюте».
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Крупнейший белорусский продуктовый ритейлер «Евроторг» отложил первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже из-за текущих рыночных условий. Об...
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