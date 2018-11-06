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Польше предрекли выход из ЕС
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Польша близка к выходу из Европейского Союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем.
Как передает
По мнению Туска, если польские политики не смогут найти общий язык с Евросоюзом, то есть вероятность того, что Polexit может произойти «случайно». Он также отметил, что лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход Польши из ЕС простейшей ошибкой.
«Я опасаюсь, что желание в Европе удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», - заключил президент Евросовета.
В сентябре Евросоюз подал иск в Европейский суд против Польши из-за реформы судебной системы в стране. Согласно ей, судьи польского Верховного суда будут выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. Это сделает возможным принудительную отставку судей и назначение на их должности новых. В октябре Европейский суд обязал Польшу немедленно приостановить действие новых законов.
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Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Польша близка к выходу из Европейского Союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем.
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