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Польше предрекли выход из ЕС

07.11.2018 09:16 — Разное | Партизан  
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Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Польша близка к выходу из Европейского Союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем.



Как передает Lenta.ru, его цитирует британская газета Express.

По мнению Туска, если польские политики не смогут найти общий язык с Евросоюзом, то есть вероятность того, что Polexit может произойти «случайно». Он также отметил, что лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход Польши из ЕС простейшей ошибкой.

«Я опасаюсь, что желание в Европе удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», - заключил президент Евросовета.

В сентябре Евросоюз подал иск в Европейский суд против Польши из-за реформы судебной системы в стране. Согласно ей, судьи польского Верховного суда будут выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. Это сделает возможным принудительную отставку судей и назначение на их должности новых. В октябре Европейский суд обязал Польшу немедленно приостановить действие новых законов.

 
 
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Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Польша близка к выходу из Европейского Союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем.
 
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