Польше предрекли выход из ЕС

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По мнению Туска, если польские политики не смогут найти общий язык с Евросоюзом, то есть вероятность того, что Polexit может произойти «случайно». Он также отметил, что лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход Польши из ЕС простейшей ошибкой.





«Я опасаюсь, что желание в Европе удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», - заключил президент Евросовета.





В сентябре Евросоюз подал иск в Европейский суд против Польши из-за реформы судебной системы в стране. Согласно ей, судьи польского Верховного суда будут выходить на пенсию не в 70, а в 65 лет. Это сделает возможным принудительную отставку судей и назначение на их должности новых. В октябре Европейский суд обязал Польшу немедленно приостановить действие новых законов.