ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший политзек Полиенко столкнулся с ноу-хау милиции

07.11.2018 08:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, который вышел на свободу 24 октября, рассказал сайту palitviazni.info, о ноу-хау белорусской милиции по отслеживанию «неблагонадежных».



«Далеко от себя они меня не отпускают. Надзор мне дать они не могут, зато придумали ноу-хау! Пока я официально не найду работу, обязан ежедневно (кроме выходных и понедельника) ходить в РУВД Заводского района и с 17.00 до 18.00 слушать лекции о трудоустройстве

Если не явлюсь на лекцию - составят протокол по ст. 23.4 (неповиновение законному требованию сотрудника милиции). Оправдание вроде того, что нужно сходить, например, в поликлинику или с кем-нибудь встретиться, не пройдут. Лично я расцениваю это, как контроль и преследование меня со стороны правоохранителей», – сказал Полиенко.


 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, который вышел на свободу 24 октября, рассказал сайту palitviazni.info, о ноу-хау белорусской милиции по отслеживанию...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Ночные снайперы" своих не бросают: белоруска, не прошедшая в "Голос", будет петь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика