Бывший политзек Полиенко столкнулся с ноу-хау милиции









«Далеко от себя они меня не отпускают. Надзор мне дать они не могут, зато придумали ноу-хау! Пока я официально не найду работу, обязан ежедневно (кроме выходных и понедельника) ходить в РУВД Заводского района и с 17.00 до 18.00 слушать лекции о трудоустройстве





Если не явлюсь на лекцию - составят протокол по ст. 23.4 (неповиновение законному требованию сотрудника милиции). Оправдание вроде того, что нужно сходить, например, в поликлинику или с кем-нибудь встретиться, не пройдут. Лично я расцениваю это, как контроль и преследование меня со стороны правоохранителей», – сказал Полиенко.



