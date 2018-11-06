ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лосось идет на нерест ... по проезжей дороге, остановив движение

07.11.2018 08:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Жители США стали свидетелями действительно редкого зрелища. Рыбы в буквальном смысле на некоторое время стали пешеходами.


Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Ren.TV.

Пользуясь тем, что речка вышла из берегов, отправились в путешествие на другую сторону дороги.

С огромным трудом они движутся вперед против течения. Не смущает их и то, что уровень воды ничтожно мал. Косяк буквально переползает проезжую часть среди машин.

Судя по кадрам, удается это не всем. Однако, по словам местных жителей, такое явление они наблюдают не первый раз.


Таким образом, лосось попросту идет на нерест. Не исключено, что некоторые автовладельцы решили остановиться и без удочки собрали улов голыми руками.


 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители США стали свидетелями действительно редкого зрелища. Рыбы в буквальном смысле на некоторое время стали пешеходами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Недовольного клиента ресторана пустили на блюда и скормили вегетарианцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Свислочская газета
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика