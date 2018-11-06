Лосось идет на нерест ... по проезжей дороге, остановив движение





передает Oxu.Az со ссылкой на Ren.TV. Об этомOxu.Az со ссылкой на Ren.TV.





Пользуясь тем, что речка вышла из берегов, отправились в путешествие на другую сторону дороги.





С огромным трудом они движутся вперед против течения. Не смущает их и то, что уровень воды ничтожно мал. Косяк буквально переползает проезжую часть среди машин.





Судя по кадрам, удается это не всем. Однако, по словам местных жителей, такое явление они наблюдают не первый раз.









Таким образом, лосось попросту идет на нерест. Не исключено, что некоторые автовладельцы решили остановиться и без удочки собрали улов голыми руками.



