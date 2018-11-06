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Бывший глава БНФ в Витебске дал старт своей президентской кампании
Встреча с экс-главой партии БНФ Алексея Янукевича состоялась в «Европейском клубе». Заявленная тема звучала как «дискуссия и обсуждение будущих политических кампаний, стратегия и тактика победы».
Витебская встреча стала первой из ряда запланированных, которые должны пройти в крупных городах страны.
Послушать столичного политика пришли несколько десятков местных активистов из разных партий и структур - представители БНФ, Объединенной гражданской партии, оргкомитета по созданию партии «Белорусский христианская демократия», движения «За свободу» и других.
Как сообщает сайт
Напомним, что партия БНФ не участвует в проекте правоцентристской коалиции по выборам единого кандидата. То есть планирует пойти своим путем и, как становится понятно, со своим кандидатом.
Хотя на встрече с Янукевичем активисты откровенно говорили о том, что необходимо не распылять силы, как это было на всех последних выборах, а объединиться и выдвинуть единого кандидата от оппозиции - того, кто бы мог наиболее эффективно и грамотно провести кампанию. Однопартиец Янукевича Алексей Гаврутиков даже высказал предложение объединиться всем оппозиционным кандидатам под полный бойкот выборов. По его мнению, это даст возможность не только сильно понизить явку на участках, которая, кстати, и так низкая, но и вывести людей на площадь в день выборов.
Однако Янукевич отверг и идею бойкота, и возможное объединение с другими кандидатами.
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Встреча с экс-главой партии БНФ Алексея Янукевича состоялась в «Европейском клубе». Заявленная тема звучала как «дискуссия и обсуждение будущих политических...
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