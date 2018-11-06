2014 год





Александр Лукашенко своим указом № 365 от 21 июля позволил отдать компании «Тапас» кусок земли рядом с заказником «Лебяжий» под постройку многофункционального комплекса. (источник)













2018 год





Александр Лукашенко внес изменения в генеральный план Минска , утвержденный указом президента от 23 апреля 2003 года № 165. Под жилую застройку выделен земельный участок площадью 3,45 га в районе улиц Тимирязева — Ратомская. (источник)









Вам не кажется, что земли, отданные Тапасу для их «Олимпик Парка» как-то незаметно увеличились? Но это еще не всё, погодите.





Вот обсуждения этим летом (Общественное обсуждение объекта «Корректировка градостроительного плана детального планирования территории в границах просп. Победителей – МКАД – ул. Тимирязева – ул. 4-ое Кольцо (граница жилого района Лебяжий)» в форме работы комиссии).





Обратите внимание: «территория с особым режимом освоения и содержания (сохранение природного ландшафта):













Понимаете, к чему я клоню? Нет? Тогда последнее.





Заявление президента Республики Беларусь, Александра Лукашенко, который своими указами имеет право менять Генеральный план города Минска, а также изменять границы охранных зон заказников и т.п.





Это заявление было сделано в контексте обсуждения новости, когда владелица частного дома, расположенного на территории, которая потом будет застроены Тапасом, залезла на башенный кран:





— Там будет небольшой жилой комплекс, очень аккуратный — мы не можем перегружать озеро это, там же ученые — попробуй повернуться резко, так попадешь. Якобы там пернатые какие-то, хотя никаких пернатых там нет — иногда лебедя два плавают, когда я еду каждый день мимо на работу. Ну говорят, что ценное озеро.





Начиналось все с меня, не хочу снимать с себя ответственность: я еду мимо этого озера и понимаю, надо его в порядок привести внешне — оно оказалось фактически в городе на главном проспекте. Я так где-то сказал, и ко мне подходит человек однажды и говорит: «Послушайте, разрешите, я там построю чего-то». Я говорю: «Хорошо, первое — приводишь за свой счет озеро в порядок, но аккуратно — туда ж нельзя влезть и начинать чистить, ибо ты этих птиц вообще оттолкнешь, ученые критиковать будут. Надо сделать так, чтобы было видно, что это озеро первозданное, но в то же время сверху или сбоку окультуренное. И второе — если будет там построено что-то, это не должно быть слишком высокое, чтобы не перегрузить эту часть. И третье — социальный объект, спортивный желательно» — «Понял — пойду проектировать».





Приносит мне лично (горисполком видел переговоры) документы. Я посмотрел: вроде ничего, соответствует улице напротив, дома подходят, невысокая застройка, несколько коттеджей и т. д., спортивный комплекс для детишек и благоустройство озера. Хорошо — делайте.





А что было на самом деле?





Во-первых, появляется, несмотря на все запреты и нормы, 9-этажный дом. Читаем экологический доклад Корректировка градостроительного плана детального планирования территории в границах: просп. Победителей – МКАД – ул. Тимирязева – ул. 4-ое кольцо (граница жилого района «Лебяжий»): Максимальная этажность не должна превышать7-ми этажей (в том числе с цокольным, техническим этажом, парковкой) по 1-й линии от улицы. Последующие линии застройки должны понижаться.





Информация от подписчика:





«Добрый вечер, Антон!





Я тут в комментариях в твиттере заметил, что вывесили отрывок документа по поводу изменения этажности застройки Тапас возле Лебяжего. Вспомнил и решил поделиться информацией.





В 2014-15 годах были разработаны изменения в план управления заказником (в связи с тем, что началось освоение территории тапасом и другим инвесторами). В рамках этого плана управления были подготовлены рекомендации/требования по застройке, в том числе прописана этажность (ограничения). Были проведены общественные обсуждения документа. На все затрачены бюджетные деньги. Но до сих пор план управления в новой редакции не утвержден (утверждаетс решением исполкома). Если бы план управления был утвержден, то указанные там ограничения имели бы нормативный характер. Сейчас они имеют только рекомендательный характер… Таким образом вопрос, потрачены бюджетные средства, документ не утвержден, а тапас делает что хочет… Как то так»





Но что мы видим? Правильно, 9 этажей и копеечный штраф:









Цитата с форума онлайнера:





Всё что нужно знать о законах РБ в части незаконного строительства (навеяно ответами различных инстанций о ситуации с зафиксированным самовольным строительством 9 этажа):





1. Самовольно строим 1 лишний этаж: 15 квартир общей площадью 926 м², цена квадрата 1510$. Это ~1.4 миллиона долларов.





2. Платим штраф по ст. 21.3 кодекса РБ об административных правонарушениях в размере от 25 до 100 базовых величин (проще говоря от 300$ до 1200$)





3. «Приостанавливаем» строительство (по факту нет), и продолжаем согласно ст. 223 гражданского кодекса.





4. Считаем профит.





Во-вторых: «Тапас» вычеркнул из планов все спортплощадки (футбольные, баскетбольные, два теннисных корта), заменив их коттеджами.





А в третьих, и это теперь самое важное: Не допускать реконструкцию (изменение) береговой линии пруда Лебяжий





Ресторан по плану:









Сентябрь 2018:





Сейчас у самого берега пруда Лебяжий, где когда-то гнездились десятки видов водоплавающих птиц, начинается новая стройка. В соцсетях уже пишут, что здесь будет ресторан.





Возле заказника «Лебяжий» расширяют стройплощадку «Олимпик Парка». Застройщик: «Проект корректируется»





Проект застройки ЖК «Олимпик Парк» несколько раз претерпевал изменения. На месте спортивных площадок (футбольной и баскетбольной) и двух теннисных кортов, которые должны были появиться в глубине квартала, в генплане материализовались дополнительные коттеджи. Однако местонахождение ресторана на схеме не изменилось. Тем не менее расчищенная площадка под его строительство почти вплотную примыкает к пруду «Лебяжий», тогда как на генплане между ними довольно внушительная зеленая зона.





UPD: В пресс-службе ГК «Тапас» не смогли дать оперативный комментарий и предложили выслать официальный запрос. В запросе мы просили застройщика предоставить разрешительные документы на расширение пятна застройки комплекса «Олимпик Парк» вглубь заказника «Лебяжий» и указать, что и в каких параметрах будет строиться на присоединенной территории. Однако вместо ответов на интересующие нас вопросы пресс-служба прислала вот это:





«Строительство МФК „Олимпик Парк“ осуществляется ООО „ТАПАС“ в соответствии с проектно-сметной документацией. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории и прокладке инженерных сетей, необходимых для ввода строительных очередей объекта.





Ознакомиться с проектом застройки и концепцией объекта Вы можете на сайте группы компаний „ТАПАС“ или агентства недвижимости „Мегаполис“.





В настоящее время проект застройки проходит корректировку».





Фото, сделанное волонтерами проекта #МотолькоПомоги 5 ноября 2018 года:









Какого чёрта происходит, Павел Белый?





Справа — прибрежная зона, ее очень хорошо определить по «засидке» (деревянное строение на фото возле воды у строительной площадки).









Итак, что мы имеем. Компания Павла Белого с помощью указа президента (пытаясь при этом обмануть Лукашенко, мол, они все делают по закону) строит ресторан в ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ, на БЫВШЕЙ территории Заказника «Лебяжий».





Уважаемые СМИ. Берите любые фото, которые вам понадобятся для публикации про эту дичь. Быть может, хотя бы после резонанса в СМИ удастся остановить эту дикость, хоть лично я уже мало верю, что общественный резонанс тут может помочь…





Проект #МотолькоПомоги — это совместный проект Антона Мотолько и сайта #RFRM. И если «Реформация» рассказывает про глобальные и структурные изменения, то наша идея в том, что в Беларуси должна и может работать «теория малых дел». Пора прекращать ныть и начинать делать хотя бы то, что под силу каждому из нас. Замечать какие-то локальные (а может, и глобальные) проблемы и думать, как их исправить раз и навсегда. Задавать ту повестку дня, которая актуальна сегодня для нас – активных жителей Беларуси – искать решения, ошибаться или нет, но добиваться результата. И совместно с #RFRM рассказывать, как это все можно сделать.





Давайте вместе привыкать, что город – это место для комфортной жизни, а не для приспосабливания.







