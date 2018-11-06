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Гвардиола отреагировал на обвинения в финансовых махинациях

07.11.2018 08:14 — Разное | Партизан  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно информации о том, что английская команда и французский «ПСЖ» обходили правила финансового фейр-плей с позволения футбольных чиновников - президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.


Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Советский спорт.

Наставник отрицательно отреагировал на слухи о том, что «горожане» выигрывают только из-за денег.

«Люди говорят, что мы выигрываем только из-за денег. Такая проблема всегда была, потому что для выхода на новый уровень нужно много времени.

Денег тоже, но и времени. Это нормально, большие клубы должны тратить деньги», - отметил испанский специалист в интервью NBC Sports.

Также он объяснил, почему английский клуб тратит большие суммы.

«Нам нужны хорошие игроки. Без хороших игроков мы не можем воплотить свои идеи.

Если люди говорят, что все это только благодаря деньгам, мы должны это принять. Но у меня совсем другая точка зрения - мы много работаем.

Вот почему я всегда защищаю своих игроков», - заключил Гвардиола.


СМИ утверждают, что манкунианцы заключили договор с двумя спонсорами из Абу-Даби, среди которых оказался и один из государственных инвестиционных фондов.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на инцидент.


 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно информации о том, что английская команда и французский «ПСЖ» обходили правила...
 
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