Американских экспертов впечатлила «готовность белорусского руководства идти на контакт»

Телеканал сообщает, что по мнению белорусского лидера, без Америки не решится ни один вопрос, в том числе и по Украине.













Бен Ходжес, эксперт Центра по анализу Европейской политики (США):





- В ходе данного визита меня впечатлили уровень открытости и прозрачности, готовность белорусского руководства идти на контакт. Еще меня впечатлил потенциал и способность Республики Беларусь обеспечивать и выступать гарантом стабильность в данном регионе.





Глен Ховард, президент Джеймстаунского фонда (США):





- На мой взгляд, отношения Республики Беларусь и США выходят на новый уровень. Становятся более крепкими. И данный визит является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами.





На СТВ сообщили, что "двусторонние дипломатические отношения Беларуси и США развиваются уже четверть века. Это сотрудничество по вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности, в том числе и борьбы с международным терроризмом". О том, что эти отношения пережили ряд грандиозных скандалов, и что в настоящее время по инициативе белорусской стороны нет ни американского посла в Минске , ни белорусского в США, телеканал не упомянул. Более того, официальные журналисты, будто забыли, что совсем недавно настойчиво убеждали белорусских зрителей в том, что США добра Беларуси не желают. От любви до ненависти, как и от ненависти до любви достаточно близко.



