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Американских экспертов впечатлила «готовность белорусского руководства идти на контакт»
По крайней мере, это следует из нарезок интервью, которую сделал телеканал
Телеканал сообщает, что по мнению белорусского лидера, без Америки не решится ни один вопрос, в том числе и по Украине.
Бен Ходжес, эксперт Центра по анализу Европейской политики (США):
- В ходе данного визита меня впечатлили уровень открытости и прозрачности, готовность белорусского руководства идти на контакт. Еще меня впечатлил потенциал и способность Республики Беларусь обеспечивать и выступать гарантом стабильность в данном регионе.
Глен Ховард, президент Джеймстаунского фонда (США):
- На мой взгляд, отношения Республики Беларусь и США выходят на новый уровень. Становятся более крепкими. И данный визит является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами.
На СТВ сообщили, что "двусторонние дипломатические отношения Беларуси и США развиваются уже четверть века. Это сотрудничество по вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности, в том числе и борьбы с международным терроризмом". О том, что эти отношения пережили ряд грандиозных скандалов, и что в настоящее время по инициативе белорусской стороны нет ни американского посла в Минске, ни белорусского в США, телеканал не упомянул. Более того, официальные журналисты, будто забыли, что совсем недавно настойчиво убеждали белорусских зрителей в том, что США добра Беларуси не желают. От любви до ненависти, как и от ненависти до любви достаточно близко.
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По крайней мере, это следует из нарезок интервью, которую сделал телеканал СТВ.
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