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Госдеп начал консультации с Конгрессом о новых санкциях в отношении России

07.11.2018 07:50 — Разное | Партизан  
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Госдеп США сообщил Конгрессу, что Россия не выполнила условий, позволяющих не вводить новый пакет санкций из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и еще четырех человек. Об этом сообщает сайт комитета по иностранным делам Палаты представителей США.



В администрации США не сообщили подробностей, каких отраслей коснутся новые санкции и когда их будут вводить. 

Еще 8 августа 2018 года США анонсировали новые санкции против России за использование химического оружия при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании. Конкретный список санкционных мер власти США пока не опубликовали, но ограничения вводятся на основании американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Этот документ предусматривает, что Вашингтон должен прекратить оказывать гуманитарную и финансовую помощь, запретить продажу вооружения и экспорт связанных с нацбезопасностью технологий стране, которая применила химическое оружие. The Washington Post писала, что под запретом окажется экспорт в Россию почти всей технологической продукции из США. Исключение может составить оборудование, необходимое для безопасных пассажирских авиаперевозок и работы Международной космической станции. 

The New York Times утверждает, что американские компании не смогут продавать в Россию газовые турбины, электронное и испытательное оборудование. В Государственном департаменте США сообщили, что до 6 ноября должны предоставить Конгрессу доклад об исполнении Россией требований в сфере химического и биологического оружия, после чего начнутся консультации по поводу нового пакета санкций, которые не имеют временных рамок. 

 
 
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Госдеп США сообщил Конгрессу, что Россия не выполнила условий, позволяющих не вводить новый пакет санкций из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ...
 
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