Госдеп начал консультации с Конгрессом о новых санкциях в отношении России









В администрации США не сообщили подробностей, каких отраслей коснутся новые санкции и когда их будут вводить.





Еще 8 августа 2018 года США анонсировали новые санкции против России за использование химического оружия при покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании. Конкретный список санкционных мер власти США пока не опубликовали, но ограничения вводятся на основании американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Этот документ предусматривает, что Вашингтон должен прекратить оказывать гуманитарную и финансовую помощь, запретить продажу вооружения и экспорт связанных с нацбезопасностью технологий стране, которая применила химическое оружие. The Washington Post писала, что под запретом окажется экспорт в Россию почти всей технологической продукции из США. Исключение может составить оборудование, необходимое для безопасных пассажирских авиаперевозок и работы Международной космической станции.





The New York Times утверждает, что американские компании не смогут продавать в Россию газовые турбины, электронное и испытательное оборудование. В Государственном департаменте США сообщили, что до 6 ноября должны предоставить Конгрессу доклад об исполнении Россией требований в сфере химического и биологического оружия, после чего начнутся консультации по поводу нового пакета санкций, которые не имеют временных рамок.