Скандал: студенты призвали к «академическому самоубийству» философского отделения БГУ

Академическое самоубийство





«Празднование 100-летия ВЛКСМ молодыми людьми в символике давно ушедшего государства; славянские ценности, пропагандируемые главой государства, дарующие право применять физическое насилие к детям и женщинам; наличие на должности министра образования человека с открытыми коммунистическими взглядами; управление главным вузом страны ректором, совершенно с ним не связанным, а единственным философским факультетом — деканом, никогда не обучавшемся на данном факультете, повышение оплаты за обучение и увеличение количества проверок при ухудшении организации и качества образования — всё это похоже на сюр, но это реальный контекст, в котором нужно рассматривать настоящий документ», — говорится в начале письма.





Но главной целью авторы называют «прекращение издевательства над философией и последними её представителями в академической среде Беларуси».





Почему обращение анонимное? Студенты считают, что внутривузовские порядки не позволяют вести открытый диалог.





«Плановое составление учебного расписания со стороны администрации, при минимальном, приспособительном характере участия в нём преподавателей порождает невозможность для них представить свой предмет в той форме и содержании, какой они считают нужным и необходимым», — отмечается в документе.





«Предмет философии мало того, что не занимает подобающего ему положения ни в государстве, ни в университете, так еще и остается редуцирован до уровня рядовой, модульной, дисциплины». При этом отмечается, что существует большое количество предметов «для галочки».





«В БГУ философия стала специальностью, имея одинаковый стиль проверки и изложения как с естественными, так и с техническими специальностями, что убивает всякую возможность для неё стать хотя бы в потенции критической, обреченной вечно испытывать непонимание как в самой себе, так и во внешнем взгляде», — отмечают авторы.





«Отсутствие свободы при изучении в философии превращает её не в академическую дисциплину, но в сборник афоризмов…





На деле получаются не философы, а ограниченные рабы общества и чужого мнения, в лучшем случае умеющие хорошо говорить и кивать головой, даже когда не просят — слишком силён рефлекс внешнего и внутреннего принятия».









«Читали по ролям Винни-Пуха»





«Нашей Ниве» удалось поговорить с одним из авторов письма. Он пояснил, что послужило причиной написания документа. «Все мы понимаем проблемы. Например, роль студентов в вузах, их пассивность в жизни университета. Но никто не хоч ничего менять. Если бы это обращение и не было анонимным, то с нами даже никто не стал бы разговаривать», — уверен студент БГУ.





«Если сравнить программу философского факультета БГУ с аналогичным в МГУ [Московском государственном университете], то что мы увидим? В МГУ на курсе шесть предметов по философии, чтобы охватить их в полной мере. У нас же двенадцать предметов. В итоге выходит, что на ОБЖ [основы безопасности жизнедеятельности — предмет о правилах безопасности, который никто не воспринимает всерьез] часов предусмотрено не меньше, чем на «Историю философии». Иза такого количества предметов нет времени читать сами произведения. На государственных экзаменах же требуют только то, что записано в учебно-методическом комплексе».





При этом, по словам автора манифеста, на многие предметы просто не хватает времени. Он привел в пример эстетику, которая изучается всего один семестр: «Этого мало для человека, у которого нет базы в истории искусства».

Студент критикует рейтинговую систему, которую ввел новый ректор БГУ Андрей Король: «Из-за этого преподаватели вынуждены выслушивать всех студентов, в том числе тех, которым нечего сказать. Доходило до того, что на одном из предметов мы просто читали «Винни-Пуха» по ролям, за что потом получали зачеты.





Студенты не могут повлиять на выбор предметов. Когда мы поставили этот вопрос, то нам дали выбор между аналогичными курсами, которые только назывались по-разному. Мы выбирали между курсом «Философия глобализации» и «Восток. Запад. Россия». Это абсурд в крайней степени.





Когда-то нам очень понравился курс «Латинский язык», мы ходили в деканат с просьбой продолжить его, на что нам ответили, что, если мы не освоили предмет в определенный программой срок, то будет наказан преподаватель».





После того как письмо было опубликовано в интернете, студентов пригласили на общее собрание. «Хорошо, что собрались, но никаких выводов сделано не было. Нам рассказывали, что здесь всё по мировым стандартам, что никто закрывать факультет не будет. Мол, даже разговоров таких нет, хотя в действительности об этом слышим все время. Мы добились того, что произошел диалог».

Автор манифеста говорит, что преподаватели не выступили в поддержку студентов, написавших это письмо: «Никаких прав у них нет — еще меньше, чем у студентов — выбирать темы они не могут. Многим просто нравится читать лекции из Википедии».





Студенты не исключают, что для них это может закончиться исключением из вуза.





Деканат факультета философии и социальных наук: «Элементарное ретроградство»





Нам удалось взять комментарий об этой ситуации в деканате БГУ. Приводим его полностью.

«Отношение к появившемуся письму двойственное. С одной стороны, критичность, в том числе и к учебному процессу, действиям руководства, преподавателей, студентов можно только приветствовать. С критики и сомнения начинается любой научный поиск, критическая рефлексия является неотъемлемым атрибутом философского мышления. С другой стороны, удручает анонимность данного послания, претендующего на некий манифест. В нашей традиции анонимки считаются дурным поступком, свойственным людям слабым, инструментом сведения счетов.





Однако философии и науке присуща не только на критика, но и определенная парадоксальность мышления. Как ни покажется странным, мы отчасти рады появлению этого письма, поскольку можем рассказать общественности о том, как развивается с философское образование.





Начало существенных изменений связано с созданием Белорусского философского общества и проведением Первого белорусского философского конгресса в 2017 году. Эти значимые события активизировали дискуссию о формах и методах преподавания философии.





Образование — сфера консервативная, любые изменения в ней подготавливаются продолжительный период.





В частности, была подвергнута критике модульная система преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Министерство образования Республики Беларусь пошло на встречу, была сформирована рабочая группа, в которую вошли также несколько известных ученых-философов. В итоге разработан проект новой концепции преподавания социально-гуманитарных дисциплин в ВУЗах. В начале текущего учебного года на ФФСН было принято решение провести серию методических семинаров с участием профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов, магистрантов, а также специалистов из других учебных заведений и научных учреждений. Цель — выработать оптимальную систему подготовки специалистов в области философии. Первый такой семинар состоялся 25 октября 2018 года, второй (в расширенном составе с приглашением студентов, аспирантов, магистрантов) — 31 октября 2018 года.





В итоге было принято решение создать рабочую группу из числа преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов для разработки нового варианта учебного плана. Также предполагается изменить порядок прохождения практики, подготовить новую магистерскую программу, а в долгосрочном плане — несколько изменить квалификацию, присваиваемую по итогам получения первой ступени высшего образования. Это плановая, скрупулезная работа. Особо подчеркнем, что семинары проходили в открытой дискуссионной форме, однако не было высказано никаких радикальных предложений, которые встречаются в анонимном письме.





И вот что удивительно: буквально на следующий день после проведения первого семинара в социальных сетях появляется анонимное письмо, а после второго — обращение в некоторые СМИ. Авторы предлагают упразднить преподавание философии и претендуют тем самым на некое новаторство, революционность собственных взглядов. Но идея не нова. Напомним хотя бы крылатое выражение министра просвещения Российской империи князя Ширинского-Шихматова: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Так за показным новаторством авторов письма скрывается элементарное ретроградство. Кому это выгодно и для чего? Знают только сами анонимные авторы.





В качестве исторической справки. Подготовка специалистов-философов в БГУ вновь была открыта в 1966 году, с тех пор осуществляется непрерывно. За это время выпущено более 2200 человек, которые в настоящее время работают на всех континентах Земли. Среди них — академики, доктора и кандидаты наук, видные государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены.





Что касается некоторых отдельных претензий. Преподавание курсов по выбору осуществляется на основании нормативных документов Министерства образования Республики Беларусь. Для студентов первой ступени получения высшего образования предусмотрен выбор двух специализированных модулей, рекомендуемых факультетом. В перечень включаются предложения всех кафедр, обеспечивающих преподавание социально-гуманитарных дисциплин. Выбор осуществляется самими студентами. При этом учитывается численность группы. В прошлом году по просьбе студентов философского отделения была дополнительно введена новая учебная дисциплина «Речевое развитие личности». Исходя из пожеланий студентов, были разработаны и внедрены в учебный процесс новые спецмодули «Медиафилософия» и «Конфликтология».









В определенном смысле нам понятны интенции авторов письма, некоторые из них созвучны с тематикой дискуссии в профессиональном сообществе. Однако ход обсуждения показал, что в своих радикальных взглядах они не пользуются поддержкой ни у преподавателей, ни в студенческой среде.





«НН» ответе деканата ФФСН. Стоит также напомнить, что философия — рационально-теоретический тип мировоззрения, особая форма духовного постижения действительности, направленная на выработку единой системы знаний о мире, человеке и формах их взаимосвязи. А это предполагает творческий подход, кропотливую, плодотворную работу как преподавателей, так и самих студентов. Именно на это и направлена учебная программа по специальности «Философия» в Белорусском государственном университете», — говорится в поступившем в редакциюответе деканата ФФСН.



