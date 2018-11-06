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"Все произошло из-за трактора - у него не горели огни!". Дальнобойщика обвиняют в смертельной аварии

07.11.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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«Я не виноват в ДТП, если бы у трактора горели „стопы“ и габариты, таких последствий бы не было», — уверен водитель-дальнобойщик, который недавно попал в смертельную аварию в Кировском районе.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Напоминим, ДТП произошло 1 ноября, почти в 9 вечера. 25-летний водитель фуры Mercedes ехал по трассе Могилев — Бобруйск. На 100-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузопассажирский микроавтобус. В результате ДТП 52-летний водитель микроавтобуса от полученных травм умер на месте происшествия. Его 45-летняя пассажирка с многочисленными травмами госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

— Я ехал по трассе Могилев — Бобруйск с груженым цементом полуприцепом. Было темно, на дороге освещения никакого, к тому же шел дождь и был туман: обстановка не очень хорошая, — вспоминает водитель грузовика Игорь.

Проехав деревню Букино в Кировском районе, фура поехала под уклон по практически свободной трассе. Дальнобойщик видел, что далеко впереди ехали попутные автомобили — горели их габаритные огни, на встречке виднелись фары двух авто, и чтобы не слепить их водителей, Игорь переключил фары с дальнего на ближний свет.

— Разминулся с первым встречным автомобилем. Вижу, что прямо передо мной никаких препятствий нет — темнота. Неожиданно ближний свет моих фар попадает на трактор, который стоял перед перекрестком в моей полосе. У него не горели «стопы» и габаритные огни.

До трактора оставалось около двадцати метров, Игорь начал экстренно тормозить педалью и ручником.

— Из-за того, что дорога была мокрая, меня юзом вынесло на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом.

Первым делом, после столкновения, была вызвана скорая помощь и милиция, которая провела все необходимые замеры, заполнила документы, отвезла на освидетельствование Игоря и механизатора.

— Я был трезвый, какое было состояние у механизатора я не знаю, об этом мне никто не сообщал, — рассказал парень.

Но больше всего Игорь возмущен тем фактом, что сразу после ПДД не была обнародована информация о том, что причиной аварии, на его взгляд, было то, что трактор был не освещен — «будь на нем огни, ДТП не произошло бы!».


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

— Я слышал, как тракторист рассказал милиции, что ехал с поля, признался, что габариты и стопы у него не горели. Так почему по делу я прохожу как обвиняемый, а он — нет? В чем моя вина и почему я должен теперь отвечать? — недоумевает дальнобойщик.

В ОАО «Рассвет», которому принадлежит трактор, AUTO.TUT.BY сказали, что стоп-сигнал в их транспортном средстве не горел потому, трактор уже стоял перед перекрестком и собирался поворачивать налево — тормозить в этот момент ему не надо было. Комментировать работоспособность габаритных огней на предприятии не стали, посоветовав обратиться в милицию.

— Механизатор наш был трезвый, от работы мы его не отстраняли — за что? — сказали на ОАО «Рассвет».

В СК по Могилевской области дополнили имеющуюся по ДТП аварию.

— На 100-м км указанной дороги, вблизи деревни Столпище, 47-летний водитель трактора К-700А («Кировец». — Прим. AUTO.TUT.BY) находясь на перекрестке и планируя повернуть налево, пропускал проезжавший навстречу микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В этот момент, двигавшийся за трактором водитель фуры не учел дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом, — рассказал официальный представитель СК по Могилевской области Сергей Болсун.

Следователи отметили, что говорить о влиянии других транспортных средств на произошедшую аварию и делать выводы пока говорить рано — это будет выясняться в ходе предварительного следствия.

AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.

 
Теги: Могилев
 
 
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"Я не виноват в ДТП, если бы у трактора горели "стопы" и габариты, таких последствий бы не было", - говорит водитель тягача Mercedes, который недавно попал в смертельную...
 
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