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Составлен рейтинг самых загрязненных городов Европы

07.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Составлен рейтинг самых загрязненных городов Европы
Возглавляет Pollution Index 2018 Mid-Year полис под названием Тетово, расположенный в Македонии.

На втором месте – итальянский Неаполь. А замыкает ТОП-3 самых неблагоприятных с экологической точки зрения городов столица все той же Македонии – Скопье.

Не могут считать достижением попадание в первую десятку наиболее загрязненных в Европе городов Тирана (Албания), Турин (Италия), Бухарест (Румыния), Сараево (Боснии и Герцеговины), Краков (Польша), Пловдив (Болгария) и Киев (Украина).

Отметим, что два македонских города ранее попали в другой рейтинг самых экологически неблагополучных  полисов – по версии Всемирной организации здравоохранения.

А вот самыми чистыми в списке Pollution Index 2018 Mid-Year городами Европы названы Хельсинки (Финляндия), Рейкьявик (Исландия) и Цюрих (Швейцария).

 

Белновости.

 
 
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Возглавляет Pollution Index 2018 Mid-Year полис под названием Тетово, расположенный в Македонии.
 
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